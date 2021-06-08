سيارة إسعاف «مسكونة».. تجربة رعب جديدة في اليابان|شاهد

مجهزة بتقنيات مفزعة

عرضت قناة العربية فيديو لسيارة اسعاف غير عادية تقل اناسا غير عاديين تجربة رعب جديدة في اليابان تنقل فيها عالم الرعب والغموض للزبائن .

وأضاف الفيديو أن الدراسات قالت إن اليابانيين يحبون جدًا أفلام الرعب والغموض.

ومع الاغلاقات قررت مجموعة التنقل بالرعب ليصبح " ديليفري" متجسدا عبر فكرة سيارة الإسعاف “ المسكونة”.

وأوضح الفيديو، أن الزبائن يركبون داخل السيارة ليحس بالغموض والرعب، حيث أنها مجهزة بأحدث تقنيات الصوت والمؤثرات المختلفة التي تخلق جوًا مرعبًا، وتصل تكلفة جلسة واحدة تضم 6 أشخاص ومدتها 15 دقيقة إلى 90 دولارًا .