مش دايما الأكل .. انتفاخ البطن مؤشر لإصابتك بـ14 مرضًا

يحدث انتفاخ البطن نتيجة أسباب عديدة بعضها يتعلق بالعادات الغذائية وأسلوب الحياة الخاطئ مثل النوم بعض تناول الطعام مباشرة ومنها مايرتبط ببعض الأمراض ويكن أحد أعراضها الإصابة بـ انتفاخ البطن.

ولكم أهم اسباب انتفاخ البطن والام الظهر فى آن واحد، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ” .

الحيض

يحدث الحيض عندما تسقط بطانة الرحم مرة واحدة في الشهر ويسبب انتفاخ البطن وبعض الألم والتشنجات وعدم الراحة أثناء فترات الحيض أمر طبيعي.

متلازمة ما قبل الحيض (PMS)



متلازمة ما قبل الحيض (PMS) هي حالة تؤثر على عواطف المرأة وصحتها الجسدية وسلوكها خلال أيام معينة من الدورة الشهرية ، بشكل عام قبل الحيض مباشرة.

بطانة الرحم



تختلف أعراض الانتباذ البطاني الرحمي فبعض النساء يعانين من أعراض خفيفة ، لكن يمكن أن يعاني البعض الآخر من أعراض متوسطة إلى شديدة ويعد انتفاخ البطن من أشهر الأعراض.

الحمل



بعض من أكثر العلامات البارزة في مرحلة مبكرة من الحمل تشمل التعب ، الغثيان (وتسمى أيضا غثيان الصباح)، تورم أو الثديين العطاء و الإمساك ، قد تعاني بعض النساء أيضًا من تقلصات ونزيف خفيف وانتفاخ البطن.

متلازمة القولون العصبي (IBS)



المتلازمة هي مجموعة من الأعراض التي تحدث غالبًا معًا ومتلازمة القولون العصبي (IBS) هي متلازمة شائعة وتزداد عن الانفعال.

حصى في المرارة



يعاني الكثير من الناس من حصوات في المرارة ولا يعرفون ذلك أبدًا وحصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة في المرارة ، وهي عضو صغير يخزن الصفراء ، وهو سائل هضمي يصنع في الكبد.

حصى الكلى



عادة ما تنشأ حصوات الكلى في كليتيك يمكن أن تتطور في أي مكان فى المسالك البولية.

عدوى المسالك البولية (UTI)



يمكن أن تحدث عدوى المسالك البولية (UTI) في أي جزء من المسالك البولية، تسبب البكتيريا الغالبية العظمى من عدوى المسالك البولية. اقرأ المزيد عن الوقاية من عدوى المسالك البولية .

تكيسات المبيض



في بعض الأحيان يتطور كيس مملوء بسائل يسمى كيسًا على أحد المبيضين ستصاب العديد من النساء بكيس واحد على الأقل خلال حياتهن.

الحمل خارج الرحم



في حالة الحمل خارج الرحم ، لا تلتصق البويضة المخصبة بالرحم. بدلاً من ذلك ، قد يتصل بقناة فالوب أو تجويف البطن أو عنق الرحم ويمكن أن يكون هذا حالة طبية طارئة.

مرض الاضطرابات الهضمية



الداء البطني هو اضطراب في الجهاز الهضمي ناتج عن رد فعل مناعي غير طبيعي للجلوتين، وعادة ما تشمل أعراض الداء البطني الأمعاء والجهاز الهضمي ، لكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم.

فيبروميالجيا



متلازمة الألم العضلي الليفي هي اضطراب مزمن طويل الأمد ويرتبط بألم واسع النطاق في العضلات والعظام ومناطق الرقة والتعب العام. .

سرطان المبيض



يمكن أن يحدث سرطان المبيض في عدة أجزاء مختلفة من المبيض.

شلل الأطفال



شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي، وقد يعتمد سبب انتفاخ البطن وآلام الظهر على العَرَض الذي يأتي أولاً وإذا كان ألم الظهر هو عرضك الأساسي .