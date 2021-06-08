تعرف على السيارات الأشهر بفئة الهاتشباك في الإمارات

تشتهر سيارات الهاتشباك بين شباب الوطن العربي و منطقة الخليج لما تتميز به من طابع رياضي ، وقوة عضلية ، تعتبر مغرية لعديد من الشباب الحماسي دائما .

وخلال السطور التالية سنتعرف على على اشهر 5 سيارات هاتشباك بدولة الامارات العربية المتحدة .

1- ميني كوبر كونتري مان

تأتى السيارة ميني كوبر كونتري مان موديل 2021 بنسختين ، اول نسخة بأكثر من محرك ، أولهما محرك بقوة 134 حصانا، وفئة ميني كونتري مان S المتوسطة بمحرك بقوة 189 حصانا، كما تأتي الفئة JCW بمحرك بقوة 301 حصان .

التسارع من السكون حتى 100 كيلومتر في الساعة في خلال 4.9 ثانية فقط ، مع الدفع الرباعي للإطارات .

اما النسخة الهجينة كوبرSE كونتري مان ALL4، بمحرك 3 سلندر، بالإضافة إلى مولد كهربائي وتستطيع هذه النسخة من السيارة بتوليد قوة تصل إلى 224 حصانا .

والتسارع من السكون حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.5 ثانية ، مع دفع رباعي للإطارات .

اما عن الأسعار فتأتى كالتالي :

- اوتوماتيك / COOPER بسعر 179,800 درهم .

- اوتوماتيك / COOPER S ALL4 بسعر 217,700 درهم.

- اوتوماتيك / JOHN COOPER WORKS ALL4 بسعر 269,100 درهم .

2- أودي S3

تستمد السيارة أودي S3 موديل 2021 قوتها من محرك TFSI سعة 0.2 لتر بـ شاحن توربيني بقوة 306 حصان 228 كيلووات وعزم دوران يبلغ 295 رطل 400 نيوتن متر.

و تتسارع من 0 إلى 62ميل في الساعة 100 كم / ساعة في 8.4 ثانية وتصل إلى أقصى سرعة 155 ميل في الساعة 250 كم / ساعة ، مع دفع الرباعي من خلال ناقل حركة اس ترونيك بسبع سرعات.

ويبلغ سعر السيارة في الامارات بـ 127 الف درهم .

3- هيونداي I30N

تحتفظ السيارة هيونداي I30N موديل 2021 بمحركها السابق الذى يأتي بـ 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يصدر منه قوة 271 حصان .

وحصلت هيونداي I30N ، على ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات دبل كلتش نفس المستخدم على سيارة هيونداي فولستر 2021 N .

ويبلغ سعر السيارة في الامارات بـ 110 الف درهم .

4- أوبل كورسا

وتأتى السيارة أوبل كورسا موديل 2021 ، بمحرك سعة 1398 سي سي ، و 4 سلندر و قوة حوالي 90 حصان ، بأقصى عزم للسارة حوالي 130 نيوتن .

وحصلت أوبل كورسا ، على ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات ، و أقصي سرعة للسيارة حوالي 170 كيلو متر علي الساعة .

ويبلغ سعر السيارة في الامارات بـ 75 الف درهم .

5- مازدا 3

اما السيارة مازدا 3 موديل 2021 ، فتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي سكاي أكتيف SkyActiv بقوة 110 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات.

و تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تحقق سرعة 100 كم/ساعة، في 12.1 ثانية .

اما عن الأسعار فتأتى كالتالي :

- اوتوماتيك / EVOLVE بسعر 78,900 درهم .

- اوتوماتيك / ALLURE HB بسعر 82,900 درهم .

- اوتوماتيك / AVANT بسعر 92,900 درهم .

- اوتوماتيك / INTENSE HB بسعر 99,900 درهم .