5 ملايين فرصة عمل .. وزير الزراعة يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل جديدة بشأن المشروع العملاق الدلتا الجديدة، مؤكدًا أنه يستهدف زراعة المحاصيل الإستراتيجية.



وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن موقع مشروع الدلتا الجديد يقع بالقرب من المطارات والموانئ ويرتبط بمشاريع الطرق، لافتًا إلى أن مساحة مشروع الدلتا الجديدة تبلغ نحو 2.2 مليون فدان ونعتمد على المياه الجوفية.



وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المشروع الكبير يكلف للفدان الواحد ربع مليون جنيه بإجمالي 300 مليار جنيه خلال عامين فقط، مستدركًا أن هذا المشروع يحدث قفزة كبيرة في قطاع الزراعة المصري.



وأوضح الوزير، أنه يعتمد على أنظمة ري حديثة والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي والمعالجة، لافتًا إلى أن استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي والبنية التحتية والاستصلاح والاستزراع السمكي 300 مليار جنيه.



وأنهى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المشروع العملاق يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

