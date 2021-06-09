السودان يرفع أسعار البنزين والديزل بنسبة تقترب من الضعف

أعلنت وزارة المالية في دولة السودان رفع أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.

وقالت الوزارة السودانية في بيان إنه "وفقا للتكلفة الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها".

وأضافت أنه "تحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأشارت الحكومة السودانية أن "سياسة تحرير أسعار الوقود التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات".

ورفعت الحكومة السودانية أسعار المحروقات بنسبة تقارب 100%، وسط أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار.