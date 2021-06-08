السودان يرحب بالشراكة مع اليابان في مجال الاستثمار

رحب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، بالشراكة مع اليابان في مجال الاستثمار.

والتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم /الثلاثاء/ مع السفير الياباني لدى الخرطوم هاتوري تاكاشي، واستعرض اللقاء متانة العلاقة بين البلدين، ووقوف اليابان مع السودان في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في عدد من البرامج المهمة.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان، أن اللقاء أكد ضرورة إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم مشروعات تعزير السلام.

وأوضح سفير اليابان في السودان، أنه تم تكوين لجنة سودانية يابانية للتعاون في مجال الأعمال بمشاركة وزارة الخارجية ووزارة الصناعة ورجال الأعمال اليابانيين ورجال الأعمال السودانيين.

وقال إن هدف اللجنة هو تبادل المعلومات عن بيئة الاستثمار في السودان وفرص العمل المشترك بين البلدين كخطوة أولى، لافتا إلى أنه سوف يتم دعوة رجال الأعمال السودانيين لزيارة طوكيو وتقديم سمنار حول فرص الاستثمار، وأيضا سيتم تقديم دعوة لرجال الأعمال اليابانيين لزيارة السودان لعرض متطلبات التنمية ودعم الاقتصاد السوداني.