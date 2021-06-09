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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكاية نجم .. ماذا ينتظر كرستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بـ يورو 2020؟

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، الجمعة، المقبلة، انطلاق كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، بعد أن تأجلت لعام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح، يورو  2020، بين إيطاليا وتركيا، الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبيكو.
 

ويلعب منتخب البرتغال، حامل اللقب، في المجموعة السادسة، الىج انب فرنسا، وألمانيا، والمجر، وهي تعد أصعب المجموعات في البطولة الأوروبية.
 

ونستعرض أرقام تنتظر رونالدو في اليورو حسب صحيفة " آس ":

1- هناك 17 لاعباً من جنسيات مختلفة شاركوا في اليورو 4 مرات عبر التاريخ، من بينهم كريستيانو رونالدو، لكن الدون هو اللاعب الوحيد في الوقت الحالي الذي يمكنه زيادة رصيده إلى 5 مشاركات، وذلك حال شارك في مباراة واحدة فقط خلال النسخة المقبلة التي تستضيفها 11 مدينة مختلفة.

وشارك رونالدو من قبل في نسخ 2004، و2008، و2012، و2016.

2-سجل الدون 9 أهداف في اليورو على مدار المشاركات الأربع، حيث أحرز أول أهدافه في البطولة في مرمى اليونان خلال نسخة 2004، وكان ذلك هو أول هدف دولي له مع منتخب بلاده، قبل أن يضيف 8 أهداف أخرى.

3- شارك كريستيانو رونالدو في 56 مباراة في تصفيات ونهائيات كأس أمم أوروبا، ويحتاج إلى 3 مباريات فقط ليتخطى الإيطالي جيانلويجي بوفون زميله في يوفنتوس (صاحب الـ58 مباراة)، ويصبح الأكثر مشاركة عبر التاريخ.


وسيكون أمام رونالدو فرصة لزيادة رصيده من المباريات إلى 63.


4- : هناك 7 لاعبين فقط سجلوا 3 أهداف في مباراة واحدة خلال نهائيات كأس أمم أوروبا، ليس من بينهم حتى الآن كريستيانو رونالدو، الذي اعتاد على تسجيل الكثير من الأهداف في مباراة واحدة سواء على مستوى الأندية أو المستوى الدولي.

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