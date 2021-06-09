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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 نصائح يجب اتباعها لتجنب انفجار بطارية الهاتف الذكي

هاتف ذكي
هاتف ذكي

قد يتسبب في بعض الأحيان ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف الذكي في الكثير من الأضرار للمستخدمين، والتي أصبحت تسبب الكثير من المشاكل الشائعة خلال الفترة الأخيرة مسببة حوادث خطرة، من بينها انفجار بطارية الهاتف الذكي.

ذكر موقع "Notebookcheck"، أمس، أن أحد مستخدمي الهواتف الذكية بالهند، أصيب بإصابات بالغة بالإضافة إلى علامات متفرقة للحروق في جسده، مسببها له انفجار هاتف أوبو Oppo A53، بعدما ارتفعت درجة حرارة البطارية  التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في جيب بنطاله بشكل مفاجئ.

ونادرا ما تنفجر بطاريات الأجهزة الذكية المصنوعة من الليثيوم أيون، لعدة أسباب قد يكون السبب الرئيسي منها هو سقوط الهاتف الذكي على الأرض مسببا ثقبا بالبطارية، وكسر المادة الرقيقة المضغوطة بين خلايا البطارية مما يؤدى لحدوث ماس كهربائى داخلى وفي النهاية قد تتسبب بإنفجارات محتملة.

 

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وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية لأنفجار بطارية الهاتف الذكي، هو الحرارة الزائدة إذ قد تتسبب درجات الحرارة العالية، في تكسير الخلايا الداخلية للبطارية مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارتها مسببة للانفجار.

ولتجنب انفجار بطارية الهاتف الذكي الخاص بك، يجب عليك اتباع بعض النصائح لحماية نفسك وجهاز الذكي من مخاطر الانفجار:

1. يجب ألا تشحن هاتفك طوال الليل:

تحتوي الهواتف الذكية الحديثة على بطاريات ليثيوم أيون مع أجهزة مدمجة لمنع بطارية الهاتف الذكي من امتصاص الطاقة بمجرد شحن البطارية بالكامل، مما يعني أنه على الرغم من امتلاء طاقة بطارية هاتفك وتوصيله، إلا أنه من الناحية الفنية ليس قيد الاستخدام، لذلك يجب ألا تترك هاتفك متصلاً بالشاحن طوال الليل.

2. يجب شحن البطارية عندما تكون فارغة:

تملك بطاريات الليثيوم أيون دورات شحن محدودة، ففي هواتف آيفون تبلغ 500 دورة، الدورة عبارة عن شحنة كاملة من 0 إلى 100 %، لذلك إذا قمت بشحن هاتفك فقط عندما يكون فارغا تماما، فسوف تستنفد دورة الشحن بسرعة كبيرة، ولكن إذا قمت بشحن الهاتف من 90 بالمائة إلى 100 بالمائة، فستستخدم 1/10 فقط من الدورة، لذا يوصي الخبراء بالحفاظ على دورة الشحن بين 40 إلى 80 في المائة، حتى تتمكن من شحن هاتفك عدة مرات في اليوم، وتحقيق أقصى استفادة من دورة واحدة حيث تعمل هذه الممارسة على إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي وزيادة أدائها.

3. يجب ألا تستخدم هاتفك أثناء الشحن:

وقع عددا من المستخدمين ضحية لحريق بالكهرباء، نتيجة لاستخدام الهاتف أثناء توصيله بالكهرباء، إذ يقع المستخدمون في خطأ كبير لاستخدامهم لهواتفهم أثناء شحنها، مما يؤدي لارتفاع درجة حرارة البطارية مما يساهم في انفجارها.

4. استخدم الشاحن المرفق بالعلبة:

لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف وانتظام دورة الشحن الخاصة بالبطارية، تأكد من استخدام الشاحن المرفق بصندوق الهاتف وتجنب استخدام الشواحن المعيبة أو رخيصة الثمن أو شاحن السيارة، لأن ذلك يتسبب بتلف البطارية مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف في المقام الأول ثم انفجارها أثناء الشحن.

5. احذر من وضع هاتف في درجات الحرارة المرتفعة:

يتسبب أيضا في ارتفاع درجة حرارة بطارية الهواتف والتي تكون مرتفعة بطبيعتها، وضع الهاتف في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة، لذا تجنب ترك هاتفك بالسيارة في الشمس، وضعه دائما في أماكن باردة وعدم استخدامه إذا احسست بسخونة الجهاز.

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