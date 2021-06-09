المركز الثقافي الكوري يستأنف عروضه السينمائية للجمهور

استأنف المركز الثقافي الكوري اليوم، الأربعاء، بمقره بالدقي عروضه السينمائية المباشرة للجمهور بعرض فيلم "1987" بحضور 15 من محبي الثقافي الكورية في مصر وسط تدابير احترازية مشددة للحد من انتشار عدوى "كورونا".





ورحب مدير المركز الثقافي أوه سونج هو بالحضور، معرباً عن سعادته باستئناف الأنشطة الجماهيرية داخل المركز.

وأكد أنه سيسعى جاهدا إلى توسيع الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز سواء داخله أو على شبكة الإنترنت من أجل تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

كما أعرب عن أمله بانقضاء جائحة فيروس كورونا قريبا كي يستعيد المركز أنشطته الثقافية بكامل طاقتها.



وقال أوه سونج إن عروض السينما هي جزء أساسي في برنامج المركز السنوي، مشيراً إلى أن المشاهدون يتعرفون عن قرب على تقاليد وعادات الشعب الكوري، فضلا عن أسلوب حياته وما يواجهه من تحديات، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.



وكان المركز الثقافي الكوري أطلق في الشهر الماضي عروضه السينمائية على الإنترنت تحت عنوان "نيونورمال سينما" في دلالة إلى الأوضاع الجديدة التي طرأت بعد فيروس كورونا، وأبرزها التباعد الاجتماعي والتعليم عن بعد والتدابير الصحية المشددة، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين رواد المركز الثقافي في جميع محافظات مصر، فضلاً عن تلبية شغفهم بالسينما الكورية.

ويقوم المركز باختيار الأفلام بحيث تغطي مختلف التصنيفات السينمائية من دراما وأكشن ورومانسية.



ومن المقرر أن يستمر برنامج "نيونورمال سينما" حتى نهاية العام الجاري، حيث سيجري عرض فيلم كوري على الإنترنت في الخميس من كل أسبوع في الساعة 1 ظهراً، كما يخطط المركز لتنظيم عروض سينمائية للجمهور في الأربعاء من كل أسبوع في الواحدة ظهراً.

وسيتم تحديث جدول الأفلام على الموقع الإلكتروني للمركز وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المركز الثقافي محبي الثقافة الكورية في مصر إلى متابعة أحدث أخبار وفعاليات المركز على موقعه الإلكتروني وصفحته على “فيس بوك”.

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