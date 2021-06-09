عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز الثقافي الكوري يستأنف عروضه السينمائية للجمهور

صدى البلد

استأنف المركز الثقافي الكوري اليوم، الأربعاء، بمقره بالدقي عروضه السينمائية المباشرة للجمهور بعرض فيلم "1987" بحضور 15 من محبي الثقافي الكورية في مصر وسط تدابير احترازية مشددة للحد من انتشار عدوى "كورونا". 



ورحب مدير المركز الثقافي أوه سونج هو بالحضور، معرباً عن سعادته باستئناف الأنشطة الجماهيرية داخل المركز. 

 

وأكد أنه سيسعى جاهدا إلى توسيع الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز سواء داخله أو على شبكة الإنترنت من أجل تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر. 

 

كما أعرب عن أمله بانقضاء جائحة فيروس كورونا قريبا كي يستعيد المركز أنشطته الثقافية بكامل طاقتها. 


وقال أوه سونج إن عروض السينما هي جزء أساسي في برنامج المركز السنوي، مشيراً إلى أن المشاهدون يتعرفون عن قرب على تقاليد وعادات الشعب الكوري، فضلا عن أسلوب حياته وما يواجهه من تحديات، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.   

 

txt

سعياً لاستعادة أنشطته المعتادة .. المركز الثقافي ينظم مسابقة التحدث والكتابة باللغة الكورية

txt

المركز الثقافي الروسي يناقش الأهمية التاريخية لانتصار الاتحاد السوفيتى في الحرب العالمية الثانية


وكان المركز الثقافي الكوري أطلق في الشهر الماضي عروضه السينمائية على الإنترنت تحت عنوان "نيونورمال سينما" في دلالة إلى الأوضاع الجديدة التي طرأت بعد فيروس كورونا، وأبرزها التباعد الاجتماعي والتعليم عن بعد والتدابير الصحية المشددة، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين رواد المركز الثقافي في جميع محافظات مصر، فضلاً عن تلبية شغفهم بالسينما الكورية. 

 

ويقوم المركز باختيار الأفلام بحيث تغطي مختلف التصنيفات السينمائية من دراما وأكشن ورومانسية. 


ومن المقرر أن يستمر برنامج "نيونورمال سينما" حتى نهاية العام الجاري، حيث سيجري عرض فيلم كوري على الإنترنت في الخميس من كل أسبوع في الساعة 1 ظهراً، كما يخطط المركز لتنظيم عروض سينمائية للجمهور في الأربعاء من كل أسبوع في الواحدة ظهراً. 

 

وسيتم تحديث جدول الأفلام على الموقع الإلكتروني للمركز وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

ودعا المركز الثقافي محبي الثقافة الكورية في مصر إلى متابعة أحدث أخبار وفعاليات المركز على موقعه الإلكتروني وصفحته على “فيس بوك”.

46E561D4-6B42-45A4-AAF2-940BB0055AA9
46E561D4-6B42-45A4-AAF2-940BB0055AA9
1AE13D37-60A5-4824-9168-DBAA6929E69B
1AE13D37-60A5-4824-9168-DBAA6929E69B
73DDF868-99CB-47D3-A964-0A2C2C82E299
73DDF868-99CB-47D3-A964-0A2C2C82E299
FEE03663-8D1D-4CBB-9EB9-1D1EE703A538
FEE03663-8D1D-4CBB-9EB9-1D1EE703A538
كوريا الجنوبية جائحة فيروس كورونا الاتحاد السوفيتي المركز الثقافي الكوري الشعب الكوري انتصار الاتحاد السوفيتي المركز الثقافي الروسي الكتابة باللغة الكورية

موضوعات متعلقة

سعياً لاستعادة أنشطته المعتادة .. المركز الثقافي ينظم مسابقة التحدث والكتابة باللغة الكورية

المركز الثقافي الروسي يناقش الأهمية التاريخية لانتصار الاتحاد السوفيتى في الحرب العالمية الثانية

ترشيحاتنا

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

العشائر الفلسطينية في القاهرة ..التجهيز لـ ملف قانوني بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

في رحلته الأولى خارج أمريكا.. هل ينجح بايدن بحل القضايا الكبرى والملفات الصعبة

الصحة: إغلاق 107 منشآت طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين

أستاذ فيروسات: نتوقع انخفاض عدد مصابي كورونا واللقاح سيزيد السيطرة على الفيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

حريق هائل في القدس وبدء إخلاء السكان وإغلاق الطرق.. فيديو

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

شاهد .. نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لـ مرتضى منصور

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

فصل 2000 طالب.. القصة الكاملة لكارثة تجارة الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

اﻟﻤﺰﻳﺪ