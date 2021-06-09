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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: عملية حارس الأسوار لم تهدف لإسقاط حماس بل لردعها

الجيش الإسرائيلي:
الجيش الإسرائيلي: عملية حارس الأسوار لم تهدف لإسقاط حماس

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، عن أن هدف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يكن لإسقاط حماس، بل لردعها.

 

وقال كوخافي، في تصريحات صحفية خلال حفل إحياء ذكرى رئيس الأركان السابق أمنون ليبكين، إن "عملية حارس الأسوار التي شنتها إسرائيل مؤخرًا على قطاع غزة لم تهدف لإسقاط حماس، وإنما كانت قد هدفت لحرمان حماس من قدراتها العسكرية وردعها"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة خلال العملية، وأن هذه الإنجازات تهدف لخلق وضع رادع جديد".

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وأفاد بأن "هذا الوضع الجديد سيظهر على حركة حماس، خلال الفترة المقبلة، فهناك رادع سأترك الحكم فيه للوقت، ويجب أن نترجم ذلك إلى إنجازات سياسية"، لافتًا إلى أن "العملية هاجمت أهدافا عالية الجودة، ودقيقة مقارنة بالعمليات السابقة، وأن الجيش الإسرائيلي استهدف يوميًا مواقع في غزة يزيد عددها ثلاثة أضعاف عما كان في عمليات سابقة".

 

ووصف كوخافي العملية بأنها "تعبر عن القدرات التي يطورها الجيش الإسرائيلي، وسيطورها في الجولات المقبلة، وأن الجيش تمكن من تجريد حماس والجهاد الإسلامي من قدراتهما المسلحة، وأن ما قامت به حماس من استهداف لمصالح إسرائيلية كان أقل بكثير مما كانت تخطط له".

الجيش الإسرائيلي عملية حارس الأسوار تل أبيب إسرائيل غزة

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