«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

يعتمد هذا التحليل على تحديد المتغيرات التي يجب مراقبتها والطرق التي يمكن من خلالها تطوير مؤشرات تغير المناخ وما يرتبط به من متغيرات كامياه والتأثيرات ونقاط الضعف وجعلها مفيدة لمجتمع الاستخبارات في تقييم المناخ.

- التهديدات ذات الصلة بالأمن القومي. فرضيتنا هي أن مجتمع الاستخبارات يحتاج إلى نظام مراقبة قادر على

(أ) دعم سلسلة مستمرة من التقييمات لاحتمال وطبيعة التهديدات الأمنية الناشئة عن الأحداث المناخية بالاقتران مع الظروف الأخرى

(ب) إبلاغ التدابير الوقائية في الوقت المناسب

(ج) دعم رد الفعل الطارئ. يجب أن يدمج النظام الفعال المعلومات حول المناخ ، والضغوط الاجتماعية ، ومتغيرات الاستجابة. يجب أن تستند إلى أولويات مدروسة بعناية فيما يتعلق بالمتغيرات التي سيتم تضمينها ، وتوفر تدابير عالية الدقة بما فيه الكفاية في المكان والزمان للمواقع والأنظمة الحرجة ، وأن تتم إدارتها وتحسينها بشكل نشط ومستمر. من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة تتعامل فقط مع الفرص التي يوفرها الرصد على أساس المواد مفتوحة المصدر. ولكن اساس لتقييم مدى ارتباط ذلك بالمواد مفتوحة المصدر. الأحداث المناخية بطرق تخلق تهديدات أمنية. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لتدخلات الأسعار الزراعية ، كما هو الحال في استخدام الذرة للوقود ، تأثير مباشر على أسعار الغذاء في المجتمعات الهشة والتي يمكن تضخيمها بسبب الأحداث المناخية التي تقلل من الإنتاج الزراعي.

يمكن أن تؤدي قرارات حماية بلد ما من الأحداث المناخية إلى حدوث أزمات أو تسريعها ؛ على سبيل المثال ، يمكن لقرار أحادي الجانب من جانب تركيا بشأن إدارة منابع نهري دجلة والفرات أن يؤدي على الفور إلى ظروف أزمة. مثال آخر هو الهندسة الجيولوجية المناخية ، التي تجذب بالفعل اهتمامًا كبيرًا وقد تصبح مصدرًا للصراع. بالإضافة إلى القدرة على المراقبة التي نوصي بها هنا ، سيحتاج مجتمع الاستخبارات إلى وسائل المراقبة والفهم والتنبؤ بهذه التطورات.

إن الأحداث المناخية الأكثر إثارة للقلق هي تلك التي من شأنها أن تخلق ما يعادل عاصفة كاملة: بلد أو منطقة ذات أهمية للأمن القومي والتي تعاني من حدث شديد متعلق بالمناخ أو آثار صدمة مرتبطة بالمناخ لنظام عالمي يلبي حاجة ماسة ، والتي لديها أصول بشرية واقتصادية كبيرة في طريق الضرر، حيث تكون هذه الأصول عالية عرضة للضرر ، حيث تكون القدرة المحلية على التأقلم ثابتة أو متناقصة ، وحيث تكون أنظمة الاستجابة الرسمية غير فعالة. من أجل تقييم احتمالية أن تشهد دولة أو منطقة اقتران هذه العوامل .

هنا يجب أن تركز المراقبة لتوقع مخاطر الأمن القومي المتعلقة بالأحداث المناخية على خمسة أنواع رئيسية من الظواهر:

1- الأحداث المناخية وظواهر البيئة الفيزيائية الحيوية ذات الصلة ؛

2- عرض السكان والأنظمة التي توفر الغذاء والماء والصحة وغير ذلك من الضروريات للحياة والرفاهية

3- تعرض الأشخاص والأصول والموارد للضرر من الأحداث المناخية

4- القدرة على التعامل مع الصدمات والاستجابة لها والتعافي منها

5- إن احتمالية نتائج التأقلم والاستجابة والتعافي غير الملائمين ترتفع إلى مستوى القلق على الأمن القومي.



1- في مجال متغيرات المناخ والبيئة الفيزيائية الحيوية ، من المهم بشكل خاص رصد وتقدير احتمالية حدوث ذلك ، الأحداث المناخية التخريبيةتحدث في دول ومناطق ذات أهمية أمنية أو تؤثر على الأنظمة العالمية التي تلبي الاحتياجات الحرجة في تلك الأماكن. يوفر علم المناخ خبرة كبيرة لتحديد ورصد وتقدير احتمالية وقوع أحداث مادية معطلة فردية في أماكن معينة. هناك حاجة إلى أنواع أخرى من العلوم جنبًا إلى جنب مع علم المناخ لتحديد احتياجات المراقبة للأحداث التي هي أكثر من مجرد أحداث مادية ، مثل الزيادات المدفوعة بالمناخ في أسعار الغذاء أو تفشي الأمراض المعدية.

تتطلب مراقبة التعرض للأحداث التخريبية المحتملة فهم المكان الذي من المحتمل أن تحدث فيه الأحداث بالإضافة إلى من وما هو موجود أو سيكون موجودًا في تلك الأماكن. يمكن لعلم المناخ أن يخبرنا بما يجب مراقبته للتنبؤ بالمكان الذي قد تحدث فيه الأحداث التخريبية المحتملة ؛ يمكن للعلوم الاجتماعية التي تركز على الديناميات السكانية والتنمية الاقتصادية والهجرة أن تخبرنا بما يجب مراقبته للتنبؤ بما سيكون في طريق الضرر.

يمكن توقع العديد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تساهم في الانكشاف ببعض الثقة بناءً على البيانات المتاحة ؛ من بين أولئك الذين لا يستطيعون ، يمكن رصد الكثير على المستوى القطري وما دونه. يجب أن تركز مراقبة درجة وطبيعة القابلية للضرر من الأحداث المناخية بشكل خاص على الأماكن والأنظمة ذات الاهتمام الأمني. يحتاج إلى النظر في القابليات المختلفة لأنواع مختلفة من الأحداث وكذلك الاختلافات بين السكان المفصولين حسب المكان أو المتمايزين حسب الطبقة أو العرق أو العرق أو الدين أو الانقسامات الاجتماعية الأخرى.

مراقبة القدرة على التعامل مع الصدمات والاستجابة لها والتعافي منهايتطلب تدابير أو تقييمات للقيود في قدرة الأشخاص المتضررين أو المجتمعات أو القطاعات على التعامل على أساس غير رسمي بالإضافة إلى القيود المفروضة على قدرة أو استعداد الحكومات ومنظمات المساعدة الرسمية الأخرى للاستجابة بعد وقوع الحدث. كما يتطلب اتخاذ تدابير أو تقييمات لاحتمال أن تكون الاستجابات للأحداث التخريبية ، لا سيما من قبل السلطات الحاكمة المسؤولة ، (أو يُنظر إليها على أنها) غير كافية. قد يوفر الأداء السابق في الكوارث الطبيعية مؤشرات مفيدة لمعظم هذه العوامل ؛ تعتبر مؤشرات الفساد أو المحسوبية في تقديم الخدمات العامة ذات صلة خاصة بالمؤشر الأخير. تقدم العلوم الاجتماعية مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب لرصد جوانب الحساسية والتكيف والاستجابة والتعافي.



2- مراقبة احتمالية أن الاستجابات غير الكافية سترتقي إلى مستوى القلق على الأمن القومي يستلزم تقدير وتقييم الطرق التي يمكن أن تتأثر بها الظروف الأمنية في البلدان والمناطق المعنية بالأحداث المناخية. يتضمن الرابط المحتمل الرئيسي مزيجًا من القابلية للتأثر والاستجابة غير الكافية مما يؤدي إلى حالة طوارئ إنسانية أو عنف أو عدم استقرار سياسي. من المرجح أن تؤدي الأحداث المناخية التي تعطل حياة السكان المتضررين إلى اضطرابات أكبر عندما تكون الأحداث خطيرة ، وعندما يكون أداء الحكومات أقل من التوقعات في الاستجابة ، وعندما يكون هناك عدم رضا مسبق عن الحكومة ، وعندما تكون هناك مجموعات معارضة منظمة في وضع يمكنها من استخدام عدم الرضا كفرصة لحشد المواجهات مع السلطات. إن مراقبة العديد من هذه الظروف الأمنية هي وظيفة استخباراتية قياسية وترتبط بمراقبة هشاشة الدولة.



3- إن رصد هذه الأنواع الخمسة من الظواهر من شأنه أن يوفر مدخلات قيمة لتحليل الأمن القومي. بالنظر إلى أن التهديدات الأمنية تنشأ من مجموعات من كل هذه ، يجب تطوير المؤشرات وأنظمة المراقبة لمتابعتها على مستويات مختلفة من المحلية إلى الوطنية. سيحتاج الرصد أيضًا إلى مراعاة حقيقة أن بعض أنواع الظواهر المذكورة أعلاه خاصة بأنواع معينة من الظواهر المناخية (مثل الفيضانات) ، بينما تؤثر أنواع أخرى ، مثل قدرة منظمات الاستجابة للطوارئ ، على العواقب للعديد من أنواع المخاطر المختلفة. كتعميم تقريبي ، تميل حالات التعرض إلى أن تكون خاصة بالمخاطر (على سبيل المثال ، يتعرض بعض السكان للفيضانات الساحلية وعرام العواصف ، والبعض الآخر للجفاف الداخلي) ، مما يعني أنه ينبغي التمييز بين رصد حالات التعرض حسب نوع الخطر. تميل عوامل المواجهة والاستجابة (مثل التمويل والفعالية التنظيمية لوكالات الاستجابة للكوارث) إلى أن تكون أقل ارتباطًا بالمخاطر. يمكن أن تكون الحساسيات إما خاصة بالمخاطر أو عامة. على سبيل المثال ، توفر الحالة الصحية للسكان مؤشرًا على قابلية التعرض لمجموعة متنوعة من الضغوط (مثل الأمراض ونقص الغذاء) ، في حين أن بعض سمات البنية التحتية تقلل التعرض لمخاطر فردية فقط .



4- من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن معظم الظواهر من جميع الأنواع التي سلطنا الضوء عليها تتغير بشكل طبيعي على المقاييس الزمنية للأشهر أو السنوات أو العقود ، فإن الأحداث المناخية المدمرة غالبًا ما تعطي تحذيرًا أقل بكثير. يتيح رصد العوامل ذات الحركة الأبطأ إمكانية استخدام نهج السيناريو للنظر في عواقب الأحداث المناخية التي تظهر بسرعة. في هذا النهج ، يفترض المحللون حدوث حدث مناخي معين يحتمل أن يكون معطلاً ومخاطره مرتفعًا أو متزايدًا وينظرون في كيفية استجابة بلد أو منطقة أو نظام محل اهتمام ، بالنظر إلى ما هو معروف أو متوقع من رصد وتقييم حالة الظروف البيئية الأخرى ، والتعرضات ، ونقاط الضعف ، والاستجابات المحتملة لأوجه القصور في المواجهة والاستجابة والتعافي.



5- تطبيق نوع من اختبار الإجهاد على البلدان أو المناطق أو الأنظمة المستهدفة من أجل توقع العواقب الاجتماعية والسياسية والأمنية التي يمكن أن تنشأ إذا كانت هذه الأحداث تؤثر عليها.



يشمل كل نوع من أنواع الظواهر الخمسة الموضحة أعلاه العديد من العناصر أو المتغيرات المحددة التي يمكن مراقبتها. يقدم الملحق هـ ويناقش مجموعة واسعة من هذه الأمور. يكمن التحدي الرئيسي للرصد في تحديد الأولويات حيث ان تحديد البيانات وأنواع البيانات التي تمس الحاجة إليها اهميه حرجه. تتضمن هذه المهمة تحديد أي من المقاييس العديدة الممكنة لعامل مثل التعرض للفيضانات الساحلية أو القابلية للإصابة بالملاريا أو فعالية الاستجابة للكوارث ستكون أكثر موثوقية وصلاحية وفائدة كجزء من نظام مراقبة أكبر لتقييم التهديدات الأمنية. اولا: تحديد أولويات البيانات: بسبب الطبيعة متعددة الأوجه للظواهر التي قد تربط الأحداث المناخية بمخاوف الأمن القومي وبسبب تعقيد هذه الروابط ، فإن تحديد أولويات المراقبة يمثل تحديًا كبيرًا. قد تكون أنشطة المراقبة المستمرة الجوهرية مفيدة في قياس جوانب الظواهر الرئيسية. يتم بالفعل تنفيذ العديد من قبل مجتمع الاستخبارات وأجزاء أخرى من حكومة الولايات المتحدة وكذلك من قبل مختلف المنظمات الدولية. ومع ذلك ، فقد تم تنظيم الكثير من هذا العمل لأغراض أخرى. في مجال تغير المناخ ، تشمل الأنشطة بذل جهود للتنبؤ بالأحداث المناخية وتقدير نقاط الضعف تجاه تغير المناخ من مختلف جوانب رفاهية الإنسان. خارج مجتمع تغير المناخ ، يتم تنفيذ مراقبة الظروف والتغيرات البيئية إلى حد كبير من قبل وكالات البيئة ، ويتم تنفيذ المراقبة ذات الصلة بالتعرض والحساسية إلى حد كبير من قبل الإدارات والمنظمات التي تركز على التنمية أو المساعدة في حالات الكوارث.



هناك سبب قوي لمحاولة تحديد عدد صغير من المؤشرات الموثوقة والصحيحة لتغطية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الظواهر.

بعض المؤشرات التي يحتمل أن تكون مفيدة بالفعل قيد الاستخدام أو قيد التطوير في مجتمع الاستخبارات الأمريكية وفي أماكن أخرى ، وفي كثير من الحالات تكون متاحة في الأدبيات المفتوحة. من المهم التأكيد ، مع ذلك ، على أن الأساس لبناء مثل هذه المؤشرات غير متساوٍ تمامًا عبر الأنواع المتغيرة وعبر أجزاء من العالم. على سبيل المثال ، من الممكن وضع خريطة لغرب الولايات المتحدة بدقة مكانية حادة إلى حد ما تشير إلى مخاطر حرائق الغابات والأحداث ذات الصلة كدالة للزيادات المتوقعة في متوسط درجة الحرارة ، ولكن أقل من ذلك بكثير يمكن أن تكون الثقة.



أما ممارسة تطوير المؤشرات لأشياء مثل قدرة المجتمعات على التكيف أو قدرة الحكومات على تعبئة الاستجابة للكوارث ، فهي أقل رسوخًا. ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من هذه العوامل ، توجد معرفة كافية لتحديد بعض التدابير التي قد تشكل مؤشراً وبالتالي البدء في بناء واختبار المؤشرات. على سبيل المثال ، يظهر تحليل حديث لمحددات عدم الاستقرار السياسي آثار المؤسسات السياسية والسياسات لتخصيص الموارد (Goldstone et al.، 2010). حدد هذا التحليل 141 حلقة من عدم الاستقرار السياسي حدثت بين عامي 1955 و 2003 وأظهر أنه كان من الممكن توقع 80 في المائة منها قبل عامين باستخدام مؤشر يجمع بين مقاييس نوع النظام (درجة الديمقراطية) ووفيات الأطفال ، حدوث صراع في الدول المجاورة والمحسوبية الداخلية. كان الاحتمال الأكبر لعدم الاستقرار مرتبطًا بالأنظمة السياسية الوسيطة بين الديمقراطية والحكم الذاتي الذي يمارس سياسات تمييزية. على الرغم من التقدم المحرز في تطوير مؤشرات للعديد من الظواهر الرئيسية والصلات فيما بينها ، فمن السابق لأوانه تحديد عدد صغير من المتغيرات لرصدها والتي ستكون كافية لتلبية احتياجات التحليل. البحث ، بما في ذلك التجارب والدراسات التجريبية ، سيكون مطلوباً لتحديد التدابير التي يمكن أن تعمل كوكلاء للآخرين ومن ثم تطوير نظام مراقبة فعال وفعال.

