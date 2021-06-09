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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحرير محاضر للمخالفين

تنبيه عاجل من وزير التعليم حول أكواد امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 .

وقالت الوزارة : على طلاب الثانوية العامة 2021 ، ضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية المدون على كراسة الأسئلة وعلى جهاز التابلت الخاص بهم ، وعلى ورقة الاجابة البابل شيت .

وحذرت وزارة التعليم ، من أنه سيتم تحرير محضر اثبات حالة للطالب في حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به .

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تحذير رسمي من التعليم للطلاب: هذا الخطأ يعرضك للرسوب في امتحانات الثانوية العامة

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بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021 : اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا)


الاثنين 12 يوليو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية  ( من 10 ل ـ12 ظهرا)


الأربعاء 14 يوليو 2021 : الجبر والهندسة الفراغية (من 10 ل ـ 12 ظهرا)


السبت : 17 يوليو 2021 : الكيمياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) 


اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021


السبت 24 يوليو 2021 : الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا)


الاثنين 26 يوليو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى ( من 10 لـ 1 ظهرا)


الاربعاء 28 يوليو 2021 : الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)


السبت 31 يوليو 2021 : الاحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)


الاثنين 2 أغسطس 2021 : التفاضل والتكامل ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا )

 

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الادبية 


الاحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية  ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)


الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)


الخميس 15 يوليو 2021 : الجغرافيا ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)


الاحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)


إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 


الاحد 25 يوليو 2021 : التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)


الثلاثاء 27 يوليو 2021 : علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)


الخميس 29 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين


الاحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


الاثنين 12 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا


الأربعاء 14 يوليو 2021 :اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


الخميس 15 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


السبت 17 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


الاحد 18 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 


الاحد 25 يوليو 2021 : علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا)


الثلاثاء 27 يوليو 2021 : التاريخ ورقة اولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا


الاربعاء 28 يوليو 2021 : التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


الاحد 1 اغسطس 2021 : اللغة الاجنبية الثانية ورقة اولى (من10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الاجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا


الثلاثاء 3 أغسطس 2021 : الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 


الاحد 11 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا


الثلاثاء 13 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا 


الخميس 15 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباح لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية  من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا


الاحد 18 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا 


اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 


الاحد 25 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا  لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا


الثلاثاء 27 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا


الخميس 29 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا


الاحد 1 أغسطس 2021 : مقاييس المفاهيم الاحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا


الثلاثاء 3 اغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الاحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا


الخميس 5 أغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا
 
 

الثانوية العامة 2021 الجلسة الامتحانية كود التابلت البابل شيت

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