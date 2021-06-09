تنبيه عاجل من وزير التعليم حول أكواد امتحانات الثانوية العامة

تحرير محاضر للمخالفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 .

وقالت الوزارة : على طلاب الثانوية العامة 2021 ، ضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية المدون على كراسة الأسئلة وعلى جهاز التابلت الخاص بهم ، وعلى ورقة الاجابة البابل شيت .

وحذرت وزارة التعليم ، من أنه سيتم تحرير محضر اثبات حالة للطالب في حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به .

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021 : اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا)



الاثنين 12 يوليو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية ( من 10 ل ـ12 ظهرا)



الأربعاء 14 يوليو 2021 : الجبر والهندسة الفراغية (من 10 ل ـ 12 ظهرا)



السبت : 17 يوليو 2021 : الكيمياء ( من 10 لـ 1 ظهرا )



اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



السبت 24 يوليو 2021 : الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الاثنين 26 يوليو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى ( من 10 لـ 1 ظهرا)



الاربعاء 28 يوليو 2021 : الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



السبت 31 يوليو 2021 : الاحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



الاثنين 2 أغسطس 2021 : التفاضل والتكامل ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا )

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الادبية



الاحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



الخميس 15 يوليو 2021 : الجغرافيا ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الاحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الاحد 25 يوليو 2021 : التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الخميس 29 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الاحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الاثنين 12 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا



الأربعاء 14 يوليو 2021 :اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الخميس 15 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



السبت 17 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الاحد 18 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الاحد 25 يوليو 2021 : علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا)



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : التاريخ ورقة اولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا



الاربعاء 28 يوليو 2021 : التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الاحد 1 اغسطس 2021 : اللغة الاجنبية الثانية ورقة اولى (من10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الاجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا



الثلاثاء 3 أغسطس 2021 : الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الاحد 11 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الثلاثاء 13 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



الخميس 15 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباح لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا



الاحد 18 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا



اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الاحد 25 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الخميس 29 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الاحد 1 أغسطس 2021 : مقاييس المفاهيم الاحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الثلاثاء 3 اغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الاحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



الخميس 5 أغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



