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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 تطبيقات مفيدة صممها المشاهير لا يعلمها الكثيرين

تطبيقات الهواتف الذكية
تطبيقات الهواتف الذكية

يرغب الكثير من المشاهير واليوتيوبر من "صانعي المحتوى على اليوتيوب" إلى إنشاء المشاريع التجارية الخاصة عندما يريدون توسيع إمبراطورية أعمالهم خارج نطاق شبكة الإنترنت، في مجالات أخرى كـ الملابس والعلامات التجارية بأدوات التجميل والبعض الآخر يتجه إلى تأليف الكتب.

ونظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت فى الوقت الحالى جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فقد قرر عدد من المشاهير العمل مع مطورين تقنيين لإنشاء وتطوير تطبيقات وسائط اجتماعية مما يجعلها تصل إلى الجمهور بشكل أكبر، وفقا لموقع "makeuseof".

وفيما يلي نستعرض إليك قائمة بتطبيقات الوسائط الاجتماعية التي أسسها المشاهير التواصل الاجتماعي واليوتيوبر:

1. تطبيق Daisie صمم بواسطة Maisie Williams:

جسدت الممثلة ميسي ويليامز من المشاهير الشخصية الخيالية آريا ستارك من مسلسل الفنتازيّة الخياليّة صراع العروش Game of Thrones، حيث صممت الممثلة الشهيرة بشكل مشترك تطبيق لاكتشاف المواهب يسمى Daisi، والذي قد تم إطلاقه في عام 2019.

ويهدف تطبيق Daisi، إلى توفير منصة خاصة للمبدعين لتطوير ومشاركة الأعمال الخاصة بهم مع الآخرين، كما يتيح للكتاب وصانعو الأفلام والمغنون والطهاة والمطورون والمهندسون المعماريون التواصل مع بعضهم البعض، لعرض الأعمال الإبداعية الخاصة بهم على منصة المواهب.

وقد حصل تطبيق Daisi، المتوفر لمستخدمي هواتف آيفون فقط على متجر آب ستور، على قاعدة مستخدمين بلغت 100 ألف مشترك في أقل من أسبوعين من إطلاقه، حيث حققت ميسي ويليامز والمؤسس المشارك لها دوم سانتري أرباحًا قدرها 500 ألف دولار في عام 2020.

الممثلة ميسي ويليامز


2. تطبيق SplitMoji صمم بواسطة Logan Paul:

صمم الممثل الأمريكي ومن المشاهير موقع اليوتيوب "لوجان بول" تطبيق SplitMoji، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء الرموز التعبيرية وملفات GIF عبر الهاتف الذكي بسهولة، كما يساعدك فى إنشاء صور GIF أكثر مرحا، كما يمكنهم مشاركتها تلك الملصقت بعد إنشائها وإرسالها إلى أصدقائهم عبر تطبيقات التراسل المختلفة.

وقد وصل التطبيق إلى صدارة متجر تطبيقات آبل بعدما تم إطلاقه في عام 2016، وهو ما جعل الممثل الأمريكي واليوتيوبر لوجان بول أكثر شهرة على الإنترنت.

الممثل الأمريكي واليوتيوبر لوجان بول

3. تطبيق Notify صمم بواسطة Jamie Pine:

اتجه اليوتيوبر المشهور "جيمي باين"، لبث مسابقات الرياضة الإلكترونية لآلاف الأشخاص أمام الكاميرات، ولكن علن جانب آخر فهو مهندس برمجيات متكامل، حيث يجمع بين معرفته بتكنولوجيا المعلومات وشهرته لكسب المزيد من المال.

وقد قام اليوتيوبر الشاب بإطلاق تطبيق Notify في أبريل 2021، والذي يعمل كمنصة تسمح لصانع المحتوى بإرسال إشعارات ترتبط مباشرة بالمحتوى الموجود على الأنظمة الأساسية الأخرى إلى جماهيرهم.

والذي يساعد المعجبين على التواصل مع صانع المحتوى المفضل لديه على Notify، فسوف يتم إخطاره بالأنشطة الجديدة لصانع المحتوى على كل منصة بما في ذلك يوتيوب وتويتر وتيك توك و Twitch، وحصد "جيمي" منذ تأسيسه للتطبيق على تمويل بقيمة مليون دولار من ثلاث شركات لرأس المال الاستثماري.

تطبيق Notify صمم بواسطة Jamie Pine
المشاهير وسائل التواصل الإجتماعي شبكة الإنترنت تطبيق Daisi تطبيق SplitMoji

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