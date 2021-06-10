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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل ينهي حياة 5 أشخاص ويصيب 15 في منطقة للتسوق بالصين

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية

تشهد الصين العديد من حوادث أعمال العنف المختلة بشكل عشوائي، حيث ينتهي التحقيق في معظم الحالات دون التوصل الى الدافع الحقيقي وراء الحادث.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، قتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم طعن عشوائي في إقليم أنهوي في شرق الصين مساء السبت الماضي.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمن العام بالمدينة، وقع الهجوم في شارع مشاة للتسوق، وتمكنت الشرطة من التغلب على منفذ الهجوم واعتقلته، وقالت إنه يجري التحقيق حالياً في الحادث، وما زالت دوافع المهاجم غير معروفة حالياً.

وأصدر مركز التبرع بالدم التابع للصليب الأحمر نداء من أجل التبرع بالدم على منصة التواصل الاجتماعي «ويبو»، متحدثاً عن «قلة المخزون» عقب الحادث.، في محاولة لإغاثة المصابين في الهجوم.

وسيمثل المتهم أمام المحكمة الأسبوع المقبل ليواجه تهم القتل العمد والتي تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة. 

الصين هجوم طعن إقليم أنهوي الشرطة منفذ الهجوم

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