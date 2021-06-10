عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 10 يونيو .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 10 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة وروح محبة للبحث والاكتشاف.. أنت أيضا محب للمثالية وتصر على الدقة في كل شيء"
 

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مواليد 10 يونيو غالبا ما تكون لديك موهبة فنية، فقط لا تصر على فرض نظامك على الآخرين.

 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 10 يونيو  قائلة:"عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.."

موضوعات متعلقة

حظك اليوم .. وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 /6 /2021

ماذا تقول لك الأبراج خلال الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك

اتحاد كرة يكشف موقفه من فرجاني ساسي وجهوده لمشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

حكاية نجم .. علي دائي أسطورة الكرة الإيرانية الذي يسعى رونالدو لتحطيم رقمه

"الأمن العراقي": استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

فرنسا تعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة ألمانيا فى افتتاح مبارياتها بـ يورو 2020

أسعار ومواصفات جيلي جي إس سبورت في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10-6- 2021

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ