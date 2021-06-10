لمواليد 10 يونيو .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 10 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة وروح محبة للبحث والاكتشاف.. أنت أيضا محب للمثالية وتصر على الدقة في كل شيء"



أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مواليد 10 يونيو غالبا ما تكون لديك موهبة فنية، فقط لا تصر على فرض نظامك على الآخرين.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 10 يونيو قائلة:"عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.."