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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأول مرة بمعالج كوالكوم.. كشف المزيد من المعلومات حول سلسلة هونر Honor 50.. فيديو

هواتف هونر Honor
هواتف هونر Honor 50

كشفت اختبارات AnTuTu، أن هاتف هونر رائد Honor 50 Pro، حقق ما يقرب من 526 ألفًا من نقاطات تقييم الأداء، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يزود به لأول مرة هاتف من هونر .

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تظهر القائمة المعيارية لقياس أداء هواتف أندرويد الذكية، أن هاتف هونر المرتقب 50 Pro، سيأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت من نوع UFS 2.X.

 

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وسيعمل الهاتف المنتظر هونر 50 برو، وفقا لقائمة أداة اختبارات الهواتف الذكية، بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، وأوضحت القائمة المسربة أن الهاتف سيحصل على دعم معدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هونر زودت هاتفها Honor 50 Pro، بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجابكسل خلف عدسة f / 1.8 الموجودة في إحدى حلقات الكاميرا الدائرية، وستحتوي الحلقة الأخرى على كاميرتين مساعدتين.

 

Teaser poster with Honor 50 Pro+
هاتف Honor 50 Pro+

وفي غضون ذلك، سيأتي هاتف Honor 50 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع نفس النوع من العدسة، وقد تقوم الشركة الصينية بتسويق كاميرات كلا الهاتفين على أنها موجهة لصانعى محتوى الفيديو.

وكانت شركة هونر الصينية قد حددت تاريخ 16 يونيو الجاري، لإقامة حدث الإعلان عن سلسلة Honor 50، هي تعد أول علامة تجارية يتم تشغيلها بواسطة مجموعة شرائح كوالكوم الأمريكية منذ حظر هواوي الشركة الأم لها آنذاك.

ومن المقرر أن يعمل هاتف 50 Pro، الذي يحمل النموذج رقم RNA-AN00، بمعالج Snapdragon 778G ووحدة معالجة الرسومات Adreno 642L، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x.

تشكيلة Honor 50

 

ووفقا للتسريبات السابقة، ستعلن هونر عن ثلاثة طرازات ضمن تشكيلة Honor 50 مزودة بمعالج Snapdragon 778G، وسيأتي هاتف Honor 50 Pro بإعدادات كاميرا أفضل، بينما سيحصل جهاز 50 Pro + على أربع عدسات، وتقنية شحن سريع بقدرة 100 وات.

وستصدر هواتف هونر 50 الذكي على أربعة ألوان مختلفة، منها اللون الأسود والرمادي و الأخضر والأبيض المتدرج انعكاسيًا، و ستأتي التشكيلة الجديدة بشاشة من نوع AMOLED مع مستشعر  لقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها .

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