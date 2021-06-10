عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. توجيه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية

العراق
العراق

وجه رئيس الوزراء فى العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكاظمي، وجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية واجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية".

txt

العراق.. التحالف الدولي يعلق حول الهجوم على مطار بغداد

txt

العراق.. استهداف مطار بغداد بصاروخين وصافرات الإنذار تدوي

وتابع رسول: "نواصل تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين اجهزتنا الامنية والاستخبارية كافة".

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق فجر اليوم الخميس، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن بيان للأمن العراقي قوله إن : مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدا أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي.

وكانت قد تعرضت قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد، أمس الأربعاء، إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ.

وأعلن الإعلام الأمني عدم تسجيل خسائر بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين .

رئيس الوزراء فى العراق مصطفي الكاظمي العراق سوريا الكاميرات الحرارية

ترشيحاتنا

بعد التراجع العالمي 30 دولار ... تعرف على أسباب انخفاض الحديد 400 جنيه للطن

الأسعار الحقيقية لمدينة نور الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى

جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية .. فيديو

الحكومة تنتهي من التحقيق في 74 قضية إغراق خلال 7 سنوات

ريلمي تغزو سوق أجهزة الكمبيوتر بأول إصداراتها

خطة طوكيو.. شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

"الضرائب": خضوع خدمات المطاعم والمحلات لتوصيل الطعام إلكترونيا إلى "القيمة المضافة"

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

سحب 4850 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد رحيله عن الزمالك .. تعرف على وجهة فرجاني ساسى المقبلة

وزير التعليم : "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"

بعد 4 سنوات.. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ