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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة هارتفوردشير: نأهل الطلاب لـ سوق العمل العالمي.. وندرك احتياجاته

صدى البلد

قال أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن جامعة هارتفوردشير تدرك تمامًا ما يتطلبه سوق العمل، وذلك هو ما يميزها عن غيرها من الجامعات، لذا فالجامعة تتعامل مع الصناعة بشكل مباشر ونوفر اتفاقيات جديدة مع المؤسسات الصناعية لتدريب الطلاب وخلق فرصًا مصممة وفقًا لاحتياجاتها؛ وهذا هو جوهر ما نقوم به.

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وأضاف حليم أنه يمكن القول بأن الأمر الاستثنائي في جامعة هيرتفوردشاير، هو تمكن كل طالب من تحقيق توازن بين المهارات في التعلم مدى الحياة والمعرفة الأكاديمية التي تكون مصممة وفقا لاحتياجات سوق العمل وذلك من خلال نموذجها الفريد والبرامج المتميزة بها .

 

وتعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية، هي أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جامعة هارتفوردشير

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