لـ أكل العيش..سعر و مواصفات أفضل 3 "ميكروباصات" في سوق المستعمل| صور

لا شك ان مركبات “الميكروباص” من أشهر أنواع السيارات انتشاراً فى العديد من دول العالم و حتى على المستوي المحلى، نزراً لإستخدامها فى الحياة اليومية بشكل مكثف سواء فى المواصلات أو للسفر و حتى التنزه، و يتنافس فى انتاجها العديد من علامات السيارات ، إلا أن سعرها المرتفع يدفع البعض لسوق المستعمل حيث الخيارات الأكثر و السعر الأقل.

يطرح موقع " صدى البلد " الإخبارى، سعر و مواصفات أفضل 3 ميكروباصات فى سوق المستعمل المصرى.

1 ـ تويوتا Hiace

يأتى ميكروباص تويوتا Hiace 2019 بمحرك ديزل من أربع اسطوانات سعة 2.8 لتر، بقوة 174 حصان، بعزم أقصي 420 نيوتن متر، و يقترن بناقل حركة يدوي.

مع عجلة قيادة متعددة المهام و وسائل الأمان منها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS، نظام الثبات الإليكتروني VSC.

يبلغ سعر ميكروباص تويوتا Hiace موديل 2019 فى سوق المستعمل من 600 ألف إلى 650 ألف جنيه، وفقاً للحالة العامة.



2 ـ نيسان أوروفان

يتوافر ميكروباص نيسان أورفان 2019 بمحرك 2488 سي سي تربو ديزل، 16 صباب، بقوة 129 حصان، بناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات.

حصل ميكروباص نيسان على حزمة من وسائل الأمن والسلامة، منها نظام فرامل ABS لمنع الانزلاق، ونظام BAS والذي يساعد السيارة علي عدم الانحراف و الثبات اثناء القيادة في المنحنيات القوية، مع وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بجانب توزيع الفرامل طبقاً للأوزان في السيارة.

تتراوح أسعار ميكروباص نيسان اوروفان موديل 2019 فى سوق المستعمل من 600 ألف إلى 640 ألف جنيه، حسب حالته.

3ـ فوتون السقف العالى

جاء ميكروباص فوتون 2019 بمحرك تربو ديزل سعة ٢٨٠٠ سى سى، بقوة ١٣٠ حصان، عزم أقصى ٢٨٠ نيوتن متر و٣٠٠٠ لفة بالدقيقة،بناقل حركة مانوال، و يستهلك ٨.٢ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.

مع عدة مواصفات الأمان منها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام فرامل EBD و حساسات للركن الخلفى.

يبلغ سعر ميكروباص فوتون السقف العالى موديل 2019 فى سوق المستعمل من 235 ألف إلى 260 ألف جنيه، طبقاً لحالته العامة.