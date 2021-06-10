السيسي يوجه بتكامل الخدمات بمدينة السيارات العالمية.. ونواب: تشجع الاستثمارات وتستوعب عمالة كثيفة.. ويأتي إنشاؤها لتعمير الصحراء والاستفادة بالمناطق الاستراتيجية

برلماني:

تقديم خدمات عالية الدقة والجودة أهم فوائد مدينة السيارات العالمية

برلمانية:

مدينة السيارات العالمية مصدر دخل جيد للشباب

برلماني:

إنشاء مدينة السيارات العالمية يهدف لبناء مجتمع صناعي جاذب للاستثمارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وشهد الاجتماع، عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية"، وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة من كل الجوانب التي تتعلق بالسيارات، وتضم جميع الخدمات ذات الصلة من “محلات تجارية، ومبانٍ إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.

وفي هذا الصدد تحدث نواب البرلمان عن أهمية إنشاء مدينة مجمعة تختص بكافة ما يتعلق بشئون السيارات من بيع وشراء وخدمات للصيانة، كما أوضحوا المكاسب الاقتصادية الناجمة عن إنشائها.

بداية قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مشروع مدينة السيارات العالمية التي وجه الرئيس السيسي بتكامل الخدمات به، يأتي في إطار بناء مجتمع صناعي جاذب للإستثمارات مما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية وفق رؤية مصر المستقبلية 2030

أضاف يحيى في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن توسعة الطرق والمحاور المرورية ضمن العوامل التي تخدم المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة وذلك بإعتبار تحقيق الأمان والسرعة والجودة لشبكة الطرق والكباري أهم ما تتطلبه البيئة الإستثمارية للعمل وسط مناخ علي درجة عالية من الجودة مما يضمن تزايد معدلات الاستثمار.

وعن أهم مزايا إنشاء مدينة السيارات العالمية، لفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي الكم الهائل من فرص العمل للشباب التي سيتم توفيرها في شئون الخدمات المقرر تدشينها بالمدينة مثل شركات تأمين السيارات وتوكيلات ومعارض البيع والشراء وغيرها من الخدمات.

وتابع النائب، الرئيس السيسي لديه بعد نظر لمتطلبات الدولة في الآونة المقبلة، كما أنه يسعي لإستغلال كافة مساحات الدولة في الأولويات ذات المنفعة الاقتصادية والخدمية الكبيرة.

ومن جانبها أثنت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، علي جهود الرئيس السيسي في فتح آفاق تنموية استثمارية جديدة لا سيما بعد خطوته في إنشاء مدينة السيارات العالمية، لافتة إلي أن الهدف من إنشائها تقليل التكدس وتمركز العديد من الأنشطة التجارية والصناعية بالقاهرة مما يعطي فرصة للحد من هذا الضغط .

ناشدت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بإعطاء مهلة زمنية لأكثر من شهر يتمكن من خلالها القائمين علي تجارة السيارات بمختلف خدماتها في القري الريفية والمدن، بتوفيق أوضاعهم التي تتمثل في تحديد مكان العمل الجديد ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة به ، ويأتي هذا تمهيدا لنقل أعمالهم بالمدينة العالمية مما يضمن لهم إستمرار هذه الأعمال بشكل مستمر دون حدوث أي نوع من التعثر أو العرقلة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة، أن من أبرز المستفيدين من هذه المدينة هم العمال والشباب الذين سيحظون بفرص عمل عديدة بمجال بيع السيارات وخدمات الصيانة المتعلقة بها من أعمال تصليح وقطع غيار، معقبة " هنفتح باب جديد يعمل علي خفض البطالة ويكون مصدر دخل جيد للشباب سواء كانوا عمال أو مستثمرين".

و اختتمت النائبة حديثها، قائلة : إنشاء مدن متخصصة الصناعات تعمل علي تنفيذ الوظائف المحددة وخدماتها المتعلقة بها بمنتهي الدقة والكفاءة.

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن إنشاء مدينة السيارات العالمية بطريق العين السخنة – القطامية، يعد أبهي نموذج يوضح مدي قدرة القيادة السياسية علي إستغلال مناطقها الاستراتيجية وتعمير الصحراء، معقبا " في تركيز شديد علي مقوماتنا الطبيعية والبشرية وإدارة احترافية لإستغلالها بشكل مثالي".

أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الهدف من إنشاء هذه المدينة هو تشجيع حركة الاستثمارات و تقديم خدمات تتميز بالجودة والدقة وذلك نتيجة التركيز الشديد علي التخصص الصناعي مما يكن من شأنه زيادة المبيعات وضخ أموال إستثمارية هائلة.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع القطار الكهربي الذي يمر بطريق العين السخنة يعد أحد وسائل المواصلات التي تسهل حركة توافد المواطنين علي مدينة السيارات العالمية، معقبا " المشروع قبل عمله الريس بيدرس كل تفاصيله دون إسقاط أو اغفال أي شئ من متطلباته".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن إنشاء القيادة السياسية لهذا النوع من المدن وجد مردودا إيجابيا علي الموازنة العامة بالدولة، فضلا عن استيعاب عمالة كثيفة للعمل بمختلف التخصصات ومن ثم توزيعهم علي المناطق النائية التي تفتقد وجود عمالة وموظفين بها.