عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

نجم ذا فويس كيدز يحصد 25 ألف مشاهدة لاغنية يا شفاف

عابد مرعي
عابد مرعي

طرح الفنان عابد المرعي نجم ذا فويس كيدز أغنيتة الجديدة، بعنوان (يا شفاف) بعد نجاح أغنيته (عاشق متيم) التي جمعته مع شقيقه خالد المرعي وحققت أكثر من مليون مشاهدة في أيام، وحققت الأغنية 25 ألف مشاهدة عبر يوتيوب فور طرحها. 

txt

عن سمير غانم.. إيساف يستعد لطرح أغنية سيرة حلوة

txt

تفاصيل أغنية مش تمثال لـ تامر حسني من فيلم مش أنا

الأغنية عراقية، من كلمات أحمد السلطاني، ألحان أحمد القيسي توزيع مكس وماستر حذيفة الفارس.

أغنية يا شفاف يقول مطلعها: (يا شفاف يا حساس يا روحي يا تاج الراس.. يا محبوب يا حبوب هاي الروح بيك تدوب.. كلمة وحدة لا غير ما تحتاج تفسير انت حبيبي وللأبد واحد حبيبي احنا نصير.. يا عمري يا وجودي يا حبي يا غرامي عالم حقيقي انت تستاهل احترامي).

الأغنية ستحقق نجاحًا كبيرًا مقارنة مع أغنيته السابقة، لأن هناك ملايين العشاق للهجة العراقية، إضافة إلى أداء عابد الرائع وصوته الجميل.

يُذكر أن عابد وخالد المرعي حققا نجاحاً مميزاً في برنامج "The Voice Kids"، بفريق الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وكانا من أوائل المشتركين المتأهلين إلى مراحل متقدمة من البرنامج.

عابد المرعي يا شفاف خالد المرعي أغنية يا شفاف أغنية The voice kids برنامج

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تتحدث عن لعبة نيوتن الليلة على نجوم أف.إم

دهب وفلوس وألماس..مسلسل سطو على منازل النجوم لا ينتهي.. داوود حسين وسيد رجب وإلهام شاهين آخر الضحايا

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. رفضت القبلات والمشاهد الساخنة

أخبار الفن| نبيل الحلفاوي يسخر من تصريحات هشام إسماعيل.. شلل أمل عباس

بعد انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني .. نساء في حياة أحمد سعد

ذكرى وفاة عبدالله محمود.. قصة رحيله المأساوية بالسرطان في سن صغيرة

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي .. التدخين وضع نهاية مأساوية لـ حياتها

بسبب خطأ طبي .. الفنانة أمل عباس تكشف تفاصيل إصابتها بـ الشلل

ترشيحاتنا

أمريكا ترفع العقوبات عن 10 مسئولين إيرانيين سابقين

أبو الغيط: 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها مرة أخرى

أبو الغيط: تحطيم مشروع التيار الديني للهيمنة على الحكم بدأ في 30 يونيو

الكربون الأسود..كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

اشتغل شحات ومعيشنا فى قحط.. قاتلة زوجها بالعمرانية: فضحنى بـ جوازه العرفي منى ورامينا جثته بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة في واقعة رفض طفلة في مدرسة بالقاهرة بسبب شعرها .. اعرف القصة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

نداء عاجل من إمارة تبوك لهذه الفئة من السعوديين

دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1442هجرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

المزيد

ساحة رأي

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ