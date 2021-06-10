نجم ذا فويس كيدز يحصد 25 ألف مشاهدة لاغنية يا شفاف

أغاني 2021

طرح الفنان عابد المرعي نجم ذا فويس كيدز أغنيتة الجديدة، بعنوان (يا شفاف) بعد نجاح أغنيته (عاشق متيم) التي جمعته مع شقيقه خالد المرعي وحققت أكثر من مليون مشاهدة في أيام، وحققت الأغنية 25 ألف مشاهدة عبر يوتيوب فور طرحها.

الأغنية عراقية، من كلمات أحمد السلطاني، ألحان أحمد القيسي توزيع مكس وماستر حذيفة الفارس.

أغنية يا شفاف يقول مطلعها: (يا شفاف يا حساس يا روحي يا تاج الراس.. يا محبوب يا حبوب هاي الروح بيك تدوب.. كلمة وحدة لا غير ما تحتاج تفسير انت حبيبي وللأبد واحد حبيبي احنا نصير.. يا عمري يا وجودي يا حبي يا غرامي عالم حقيقي انت تستاهل احترامي).

الأغنية ستحقق نجاحًا كبيرًا مقارنة مع أغنيته السابقة، لأن هناك ملايين العشاق للهجة العراقية، إضافة إلى أداء عابد الرائع وصوته الجميل.

يُذكر أن عابد وخالد المرعي حققا نجاحاً مميزاً في برنامج "The Voice Kids"، بفريق الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وكانا من أوائل المشتركين المتأهلين إلى مراحل متقدمة من البرنامج.