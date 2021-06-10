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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم ترتيبه.. لهذه الأسباب يبقى منزلك فوضويا

صدى البلد

 عادات سيئة من شأنها أن تبقي منزلك فوضويًا فليس من الضروري فقط تنظيفه في الوقت المحدد ، وفي يوم معين  إليك وفقا لموقع  Bright Side بعض الحيل ل ترتيب منزل بعيدا عن الفوضى 

نصائح ديكور بسيطة لمنح منزلك مظهرًا حيويًا

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استخدام المكنسة الكهربائية فقط لتنظيف الأرضية

 

 على الرغم من أنها يمكن أن تسهل عملية التنظيف بشكل كبير للأرفف المتربة ، وعتبات النوافذ ، إلا أنه في بعض الحالات ، سيكون ذلك ليس كافيًا ، وفي حالات أخرى - سيجعل التنظيف الرطب أسهل.

 عدم إزالة بقع الصابون في الحمام على الفور


عدم ترك رواسب الصابون والصدأ تتراكم يمكنك  شطف الأسطح في الحمام فورًا بعد استخدامها. و تأكد من غسله مرة واحدة على الأقل في نهاية اليوم.

عدم غسل الأطباق أثناء الطهي


أحذرى ترك الأطباق المتسخة  بعد العشاء  يجب عليك عادة تخزين العناصر المستخدمة في حوض مليء بالماء والصابون ثم شطف الأطباق أثناء عملية الطهي ، في أي وقت. تحصل على دقيقة مجانية. كل ذلك لأن غسل الأوساخ المبللة أسهل بكثير وأسرع من إزالة الأوساخ الجافة.

طريقة التخزين 


مصدر آخر للفوضى الأبدية هو الاحتفاظ بالأشياء التي تستخدمها باستمرار والأشياء غير الضرورية معًا. 

إذا كنت بحاجة إلى التوقف للتفكير قبل أن تقولين وداعًا لبعض العناصر ، فيمكنك الحصول على العديد من صناديق التخزين الخاصة (للإلكترونيات والملابس والألعاب وإكسسوارات المطبخ وما إلى ذلك ويجب وضع جميع العناصر التي لست مستعدًة للتخلص منها بعد.

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نصائح ديكور بسيطة لمنح منزلك مظهرًا حيويًا

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