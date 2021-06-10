خالد الجندى: لا طلاق إلا بعد تسوية مالية وقانونية تحمى المجتمع.. فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفكرة "لا طلاق الا بعد تسوية مالية وقانونية امام المحكمة"، لافتا إلى أن هذا يحمى المجتمع والمرأة والطفل والأسرة.



وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: " الطلاق الشفوى يؤدى إلى ضياع الحقوق، والطلاق بعد تسوية مالية وقانونية، اتمنى ان تحول الى حقيقة، لوقف تكدس المحاكم بالقضايا، حتى وصلك إلى ٢٠ قضية لكل حالة طلاق، فلو تم التسوية قبل إجراء الطلاق ستحل الأزمة التكدس".



وأشار الجندى، إلى أن دولة السعودية منعت الطلاق الشفوى، وبعد عام واحد وصلت معدلات الطلاق الى صفر، ونحن بلد الأزهر لدينا ربع مليون حالة طلاق سنويا، مشيرا إلى ان الطلاق امام المحكمة بعد الإتفاق على الأمور المالية والقانونية ورعاية الأطفال، هذا يحل كل الأزمات.