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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستثمرو شرم الشيخ يناشدون رئيس الوزراء استمرار العمل على تذليل المعوقات .. ومدبولي: ندرس إعطاء الفرصة للمشروعات الجادة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، وذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

 

وتطرق رئيس الوزراء في لقائه مع محافظ البنك المركزي لبحث المشكلات التي تخص التمويل، قائلا: أي شيء سيطلب منا كدولة فنحن جاهزون لتنفيذه من أجل دعم القطاع، لكن الأمل معقود عليكم للمشاركة مع الدولة في دفع هذا القطاع إلى الأمام واستعادة نشاطه. 


من جانبه، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار موقف حركة السياحة الوافدة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة السياحة في ظل استمرار جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد قريبا طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، إلى جانب الإقبال الملحوظ خلال الفترة الحالية من جانب السائحين القادمين من دول أوزبكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا.

 

بدورهم، وجه المستثمرون الشكر للحكومة على جهودها الصادقة وغير المسبوقة لدعم قطاع السياحة بشكل عام، ودعمه للتعافي من الجائحة بشكل خاص، والتي تمثلت في جانب منها في حرص رئيس الوزراء علي عقد اجتماعات دورية بالمستثمرين لاستعراض الجهود المبذولة لاستعادة حركة السياحة ومناقشة الطلبات والعقبات التي قد تحول دون تحقيق ذلك.


وناشد المستثمرون رئيس الوزراء استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، خاصة في ظل مرحلة النهضة التنموية التي تشهدها مصر والسمعة الطيبة لها في المحافل الدولية.


وعرض المستثمرون عددا من المشكلات التي تواجه عملهم، ومنها المطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات التي تقدمت في إنجاز أعمالها في ظل الإجراءات التي تتعامل معها الدولة حاليا بالنسبة للمشروعات المتأخرة.

 

وعقّب رئيس الوزراء أننا ندرس إعطاء الفرصة للمشروعات الجادة فقط، لأنه خلال الفترة الماضية كان هناك بعض المشروعات التي حصلت على أراض منذ فترة التسعينيات ولم تنجز أي شيء ملموس على الأرض.


وأشار المستثمرون إلى قيامهم بالتعاون مع غرفة السياحة لوضع استراتيجية للنهوض بالسياحة المصرية، معربين عن أملهم في استمرار دعم أجهزة الدولة في المساعي المبذولة لاستعادة السياحة نشاطها في القريب العاجل، مع أهمية الإسراع بشأن إصدار الباسبور الأخضر لمن تلقوا تطعيم كورونا.

 

من جانبه،  أكد وزير السياحة والآثار أن الدولة قامت بعدة مبادرات غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة، وهو ما أسهم في الحفاظ على القطاع والعمالة به، مضيفا أن لدينا توجيهات نعمل على تنفيذها بسرعة الانتهاء من تطعيم سكان محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالكامل.


وخلال الاجتماع أيضا، طالب المستثمرون بتقديم حوافز ضريبية لتشجيع المشروعات  الترفيهية في مدينة شرم الشيخ، وعقب رئيس الوزراء بأن الحكومة لديها استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة شريطة تنفيذ مشروع جاد.


 وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم عمل قائمة تتضمن أسماء المشروعات التي تواجه بعض التحديات والمشروعات المتوقفة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع جهاز تنمية سيناء لطرح هذه المشكلات والوقوف على أسبابها، كما وجه الوزراء المعنيين بالسفر إلى عدد من البلدان الأوروبية للترويج لمشروعات التنمية السياحية في مصر، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، والوضع الآمن والمستقر في مصر.

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شرم الشيخ رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية مصطفى مدبولي محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

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مستثمرو شرم الشيخ يناشدون رئيس الوزراء استمرار العمل على تذليل المعوقات .. ومدبولي: ندرس إعطاء الفرصة للمشروعات الجادة

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