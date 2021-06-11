عاجل
متحدث الري يكشف حقيقة وضع أسماك لـ أكل الحشائش بعد تبطين الترع شاهد.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بفستان أسود قصير عضو القومي للمرأة : زيارة الرئيس السيسي لفتاة ميدان التحرير كانت بمثابة انطلاقة لوضع استراتيجية ضد التحرش|فيديو أخبار التوك شو.. أرفع القبعة له.. بكري: أبو العينين يرسل أنابيب الأكسجين لمحافظتي قنا وسوهاج.. أبو الغيط يكشف كواليس لقائه الأول بالرئيس السيسي.. الخشت: نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية بالعالم الخارجية الأردنية تدين هجوم ميليشيات الحوثي على السعودية بطائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6.5 طن أسمدة زراعية غير صالحة قبل طرحها بالأسواق

أسمدة زراعية
أسمدة زراعية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6,5 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى، تمهيداً  لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

الغش التجاري صحة المواطن شرطة التموين أسمدة زراعية مجهولة المصدر

ترشيحاتنا

وزير الرى: مصر والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي

لمراقبة الخليج العربي وإسرائيل.. روسيا تزود إيران بـ أقمار اصطناعية

كل ما تريد معرفته عن منتخب إيطاليا قبل مواجهة تركيا في افتتاح يورو 2020

ردا على المتخوفين من بابل شيت الثانوية العامة.. شوقي: تظليل دوائر الإجابات سهل

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-6-2021

حدث ليلا.. الصحة تسجل 755 حالة جديدة مصابة بكورونا.. وبلاغ يقود الداخلية لاكتشاف عصابة خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

عقب أدائه مع المنتخب الأوليمبي.. مدحت شلبي يوجه نصيحة صادمة لـ رمضان صبحي

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ