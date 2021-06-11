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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليوX3  موديل 2022 تعود لتخطف الأنظار| صور

بي إم دبليوX3  موديل 2022
بي إم دبليوX3  موديل 2022 تعود لتخطف الأنظار| صور

تعتبر شركة بي إم دابليو واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم، واستطاعت طيلة تاريخها الممتد، أن تقدم باقة من الإصدارات المتنوعة داخل الأسواق العالمية، وتعد النسخة X3  التي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، هي أحدث الإصدارات التي كشف عنها العملاق البافاري.

تعتمد النسخة بي إم دبليوX3  على ثلاثة فئات من المحركات، الأول xDrive20i يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصان، والثاني xDrive30i قادر على انتاج قوة تقدر بـ 245 حصان، بينما يستطيع المحرك الثالث أن يولد قوة 360 حصان، و هو من طراز M40i.

وتستمد جميع المحركات الخاصة بـ بي إم دبليوX3  أوامر التسارع عبر ناقل حركة ستيبترونيك ثماني النقلات، و حصلت السيارة من الخارج على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية متعددة المقاطع بطريقة طولية الشكل، التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مع إطارات قياس 245/50 R19، بالإضافة إلى خيارات اخرى تتراوح قياساتها بين 20 إلى 21 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع، تجمع بين اللون الأسود والفضي اللامع.

كما تضم منظومة عادم مزدوجة، و سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مع زعانف القرش الخلفية، وعواكس اضاءة تقع على جانبي الصادم، و الذي دعم بالعديد من مستشعرات الحركة، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تبدأ قياسها من 10.25 بوصة للإصدار القياسي، حتى 12.3 بوصة كخيار إضافي.

بي إم دبليوX3 موديل 2022 شركة بي ام دابليو شركات تصنيع السيارات السيارات العملاق البافاري

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