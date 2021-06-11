تانيا صالح تتحدث عن مميزات وعيوب الإنتاج المستقل ومشكلة الستايل والتغيير الغنائي..فيديو

قالت الفنانة تانيا صالح، إنها لا تحبذ أن يتم ذكر المغني بأغنية واحدة فقط ولكن لابد أن تكون معظم أغانيه عالقة في ذهن الناس على مر العصور، لافتة أنها لا تحب ان يتم تصنيفها كمغنية underground.

تابعت تانيا صالح، خلال لقائها في برنامج "يحدث فى مصر "المذاع على فضائية mbc مصر ، أنها أصبحت مستقلة في غنائها وابتعدت عن شركات الإنتاج فمن الممكن أن يدعمها الإنتاج في بعض الأمور ولكن لا يقوم بالتسويق لها ، معقبة أنها غير سعيدة لكونها حتي الآن لم ترتاح فى حياتها.

أوضحت أن هناك مدرسيتن فى الغناء الأولي تدعم أن يبقى للمغني استايل واحد تبقي عليه طوال المشوار والثانية التغيير في استايل الغناء وهو الذى تحبذه، مضيفة أنها تشعر بالملل عند سماعها للأغاني القديمة.

أضافت "تانيا صالح"، أنها برج الحوت الذي يتميز بعدم الاستقرار في الحالة العاطفية وغبي لأنه صريح جداً ولا يهيب أحد ولكن هذه العاطفة تجعل لديه ذكاء اجتماعي.