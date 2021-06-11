بعد إصابة زكي فطين عبد الوهاب .. أعراض ورم الدماع

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن إصابته بـ ورم في المخ من الدرجة الرابعة، مما أثار حزن الكثير من رواد السوشيال ميديا واصدقاءه من الوسط الفني.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب، في منشوره عبر فيسبوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشتف للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

ونستعرض خلال التقرير التالي أعراض وأسباب الإصابة بـ ورم المخ أو ورم الدماغ.

ووفقا لموقع "mayoclinic"، ورم الدماغ من الأمراض الخبيثة التي تصيب الدماغ نفسها أو خلاياها، عن طريق تمحور الحمض النووي ثم تنقسم ثم تصبح سرطانية وتتجمع في ورم.

أعراض ورم الدماغ

1- الصداع الشديد وخاصة في الصباح.

2- التشنجات بأنواعها مثل تشنجات العضلات، أو فقدان الوعي، أو فقدان السيطرة على وظائف الجسم، مثل فقدان السيطرة على المثانة.

3- الغثيان أو القيء.

4- إعياء.

5- النعاس، مشاكل النوم.

6- مشاكل في الذاكرة

7- تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

8- التغييرات في الحكم والشلل يرتبط بورم في الفص الجبهي من المخ.

9- العدوانية ومشاكل فهم الكلمات أو استرجاعها من ورم في الفص الأمامي والصدغي للمخ.

10- صعوبة البلع أو ضعف الوجه أو التنميل أو الرؤية المزدوجة من أعراض وجود ورم في جذع الدماغ.