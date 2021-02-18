في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

يحتفل الفنان زكى فطين عبد الوهاب، بعيد ميلاده والذى قدم العديد من الأعمال الفنية الجيدة رغم ظهوره فى الادوار الثانوية.





ودخل زكي فطين عبد الوهاب، في عديد من الأزمات بالفترة الأخيرة ولعل من أبرزهم هجوم على ثلاثة نجوم كان آخرها الموسيقار عمر خيرت، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "أصدقائى الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة، موضحا: "تكرار فتكرار ما بعده تكرار".





وهي ليست المرة الأولى التى يوجه فيها زكى فطين عبد الوهاب، انتقاداته لنجوم الفن، عبر حسابه الشخصى على موقع فيسبوك.





وسبق ووجه فطين عبد الوهاب انتقاداته للفنان عادل إمام، قائلا: "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم، عمل إيه فى السنوات الأخيرة؟، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".





ولم يسلم عمرو دياب، من هجوم زكى فطين عبد الوهاب، الذى كتب عنه: "أنا عارف إن فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغانى وموسيقى المهرجانات، نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة، بمناسبة إيه؟".



