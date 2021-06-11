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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

صدى البلد

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، إيران بفرض عقوبات عليها في حال تبين أن هدف تحركات سفنها في المحيط الأطلسي يكمن في نقل أسلحة إلى دول أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس، خلال مؤتمر صحفي: ""إذا كان يمثل ذلك محاولة لنقل أسلحة أو انتهاك الالتزامات الدولية بطريقة أو بأخرى، فإننا سنكون مستعدين للرد".

وأوضح برايس: "نحن على استعداد لاستخدام الآليات المتوفرة لدينا، بما في ذلك العقوبات، ضد أي أطراف تساعد على تقديم إيران أسلحة إلى شركائها، الذين يلجؤون إلى العنف، أو إلى القوات المدعومة من قبلها".

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وفي وقت سابق من الخميس أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري، أن المدمرة "سهند‎" الحديثة والسفينة "مكران"، وهي ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، دخلتا مياه المحيط الأطلسي، دون الرسو في أي ميناء لتستمرا لاحقا مسارهما باتجاه شمال المحيط الأطلسي.

يأتي ذلك على خلفية نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي تقريبا أفاد فيه بأن المسؤولين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق المتزايد إزاء وصول السفينتين الإيرانيتين إلى المحيط الأطلسي، ويشتبهون بأنهما تتوجهان إلى فنزويلا لنقل شحنة من الأسلحة إلى حكومتها.
 

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