عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

صدى البلد

أكد شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز ان تصريحات رمضان صبحي نجم الفريق عقب رحيله عن الأهلي في المؤتمر الصحفي له لم تكت مسيئة للمارد الأحمر على الاطلاق

وضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الطموح أنواع وهذا ما كان يقصده رمضان صبحي مشددا ان الطموح المادي احد أنواع الطموح أيضا خاصة وان فريق بيراميدز كبير ولديه كافه الإمكانيات للتتويج بالبطولات والالقاب

txt

محافظ الوادي الجديد: البنك الأهلي بالداخلة يضم أحدث الخدمات المصرفية

وتابع أن تصريحات رمضان لم تكن بهدف الإساءة لـ الأهلي على الاطلاق خاصة وان نجم بيراميدز يتعامل مع صفحة الأهلي باعتبارها صفحه وانتهت ولا يرغب في الإساءة مطلقا

 

وأكمل ان رمضان صبحي لاعب كبير وبحاجه لمزيد من الوقت حتى يعود لسابق مستواه مشددا ان رمضان يمتلك إمكانيات رائعة. 

 

وتابع ان فريق بيراميدز أيضا فريق كبير وسيحقق العديد من البطولات في الفترة المقبلة ولمنه بحاجه للوقت حتى يتم هذا النجاح.

 

وأكمل ان بيراميدز يوفر كافة الإمكانيات لنجاح الفريق وخدمته .

رمضان صبحي الأهلى شريف إكرامي فريق بيراميدز الوادى الجديد

موضوعات متعلقة

إكرامي يبرئ نفسه من تهمة التسبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والانضمام لـ بيراميدز ..تفاصيل

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: الزمالك لن يتأثر برحيل ساسي وهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز

طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان

إكرامي يكشف سر اختياره لـ بيراميدز عقب الرحيل عن الأهلي

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

روسيا تتحدى أمريكا وتستعد لتزويد إيران بنظام تجسس متطور

مؤرخ فني: 6 أفلام لمحمود مرسى ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصرى..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

بعد موتها إكلينيكيا 10 أشهر.. سيدة تعود للحياة وتفاجئ الجميع

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ