الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

أكد شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز ان تصريحات رمضان صبحي نجم الفريق عقب رحيله عن الأهلي في المؤتمر الصحفي له لم تكت مسيئة للمارد الأحمر على الاطلاق

وضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الطموح أنواع وهذا ما كان يقصده رمضان صبحي مشددا ان الطموح المادي احد أنواع الطموح أيضا خاصة وان فريق بيراميدز كبير ولديه كافه الإمكانيات للتتويج بالبطولات والالقاب

وتابع أن تصريحات رمضان لم تكن بهدف الإساءة لـ الأهلي على الاطلاق خاصة وان نجم بيراميدز يتعامل مع صفحة الأهلي باعتبارها صفحه وانتهت ولا يرغب في الإساءة مطلقا

وأكمل ان رمضان صبحي لاعب كبير وبحاجه لمزيد من الوقت حتى يعود لسابق مستواه مشددا ان رمضان يمتلك إمكانيات رائعة.

وتابع ان فريق بيراميدز أيضا فريق كبير وسيحقق العديد من البطولات في الفترة المقبلة ولمنه بحاجه للوقت حتى يتم هذا النجاح.

وأكمل ان بيراميدز يوفر كافة الإمكانيات لنجاح الفريق وخدمته .