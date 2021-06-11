الصبغة دمرت شعري.. نسمة محجوب: "لبست باروكة لمدة سنة".. فيديو

قالت الفنانة نسمة محجوب، إن الفن هو مقدار الثراء، معقبه: "أبقي غنية بفني وليس بظروفي وفلوسي".



وأضافت "محجوب"، استضافتها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "عانيت كثيرا بسبب شعري، وتغيير شكل شعري كان اضطراري بشكل رهيب، وبعد ذلك تطور حتى أصبح جزء مني".



وأشارت: "في الأول كنت دايما بحط على شعري صبغة، واتدمر لدرجة غير طبيعية، وكان شكلي صعب جدا"، متابعة: "قعدت سنة ألبس باروكة".



وأوضحت: بعد شعري ما اتدمر، كان عندي حفلات وكنت محتارة أعمل ايه، وبعدين فكرت وقولت هشتري باروكة كويسة، وفضلت سنة لابسة الباروكة شعري في المدة دي اتغير 180 درجة".