إصلاحات وصيانة بكوبرى العبور "جهينة سابقاً"

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبرى العبور فى الإتجاهين "جهينة سابقاً" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مما يستلزم غلق جزئى للكوبرى فى الإتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوم إعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021.. دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.