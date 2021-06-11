إكرامي يكشف كواليس أزمته مع المهدي سليمان وما حدث بـ شارة الكابتن

كشف شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن كواليس أزمته مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق عقب قرار مجلس الإدارة بوقف الأخير لتغريدته الساخرة.

وأكد إكرامي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن علاقته بـ المهدي كانت حيده حيث هاتفه عقب قرار مجلس الإدارة بوقفه وطلب منه الصبر والتريث والكف عن الادلاء باي تصريحات مثيره

وأضاف ان المهدي سليمان تقبل النصيحة وكانت العلاقة جيدة ولكن عقب ذلك فوجئ بـ تصريحات المهدي مرة أخرى لتصبح العلاقة بينهما رسمية فقط.

وتابع أن أحمد الشناوي وسليمان حارسان كبيرا ويكن لهما كل التقدير مشددا على أن الشناوي بالتأكيد منزعج من عدم مشاركته ولكنه يتحلى بالصبر.

وتابع أن علاقته بالشناوي جيدة ولا يوجد أي خلاف أو أزمة بينهما.

وأكمل أن قرار مشاركته هو من المدير الفني للفريق، مشددا على أنه بالطبع يرتكب بعض الأخطاء ولكنه أمر طبيعي.

وعن أزمة شارة الكابتن فأكد انه لم يطلب مطلقا الحصول على الشارة ولكن الإدارة هي من قررت الأمر في احد المباريات، مشددا على أن هناك بعض اللاعبين الكبار استاءوا من الأمر.