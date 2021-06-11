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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواهب شبابية.. طالب جامعي يبدع في الإنشاد الديني بكفر الشيخ.. فيديو وصور

المنشد أسامة المعداوي
المنشد أسامة المعداوي

تحظى جامعة كفر الشيخ، بتعدد مواهب أبنائها الطلاب، في كافة المجالات الثقافية، والرياضية والفنية، وتظهر هذه المواهب الناشئة خلال المسابقات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتنسيق مع كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ومن بين المواهب الناشئة في مجال الإنشاد الديني، الطالب أسامة محمد المعداوي، بالفرقة الأولى بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وحصل مؤخرًا على المركز الأول على مستوى الكلية في مجال الابتهال والإنشاد الديني، وهو من أبناء مدينة بيلا، واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب" بتميزه في الإنشاد الديني.

يقول المنشد الشاب، أسامة محمد المعداوي، لـ"صدى البلد"، بدأت موهبتي مع الإنشاد الديني، بعد وفاة والدي، وكنت وقتها عمري 14 عامًا، في الصف الثاني الإعدادي، وتم تكريمي من قبل إدارة المدرسة، واشتركت في مسابقة الإنشاد في كلية الآداب وحصلت على المركز الأول على مستوى الكلية، وتم تصعيدي بفضل الله للمشاركة على مستوى الجامعة.

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وتابع، وحاليًا أطور من نفسي من أجل صقل موهبتي في الإنشاد الديني من خلال التعلم الجيد للمقامات، وأقوم بتسجيل بعض الأناشيد والابتهالات وبثها عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وأستمع كثيرًا إلى عظماء المبتهلين والمنشدين مثل الشيخ الراحل نصر الدين طوبار، والنقشبندي، ومن المبتهلين الحاليين المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، والشيخ محمود ياسين التهامي، المبدع دائمًا.

وأشار المنشد الشاب أسامة محمد المعداوي، إلى أن الإنشاد الديني فن راقٍ ومميز وأن المصريين من أكثر الشعوب حباً وعشقاً للابتهالات والإنشاد الديني، لاسيما أن معظم هذا الفن يبدع في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويحث على الاقتداء بالرسول الكريم والأولياء الصالحين والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

 

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الانشطة الطلابية مواقع التواصل الاجتماعي جامعة كفر الشيخ الإنشاد الديني الدكتور عبد الرازق دسوقي المواهب الإدارة العامة لرعاية الشباب

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