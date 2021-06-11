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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد نجاح الموجي |تولى منصب وكيل أول وزارة الثقافة .. وشارك في أكثر من ١٥٠ عملا فنيا

نجاح الموجى
نجاح الموجى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجاح الموجى والذى بدأ حياته الفنية برفقة ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما قام المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم بإسناد أول دور له في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969م، ومن ذلك اليوم كانت البداية لرحلة فنية ثرية استمرت لثلاثة عقود. 

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة نجاح الموجي…

1- شغل نجاح منصب وكيل أول وزارة الثقافة.


2- عرف في الوسط الفني باسم "نجاح" رغم أنه اسمه الحقيقي "عبدالمعطي الموجي"، ولكنه استعار اسم "نجاح" من شقيقه الذي كان يكبره بعشرة أعوام والذي كان يُعاني من ضمور في اليدين.


3- ظل الفنان الراحل يخدم شقيقة حتى رحل عام 1986.

4- قدم برنامج إذاعي ناجح بعنوان "مسرح الكاريكاتير" بعد أن ترك فرقة ثلاثي أضواء المسرح، إذ أن الأدوار التي كانت تنسب إليه لم تكن ترضيه على الإطلاق، وعاد مرة أخرى بعد فشلة الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.


5- بدأ نشاطه الفني من مسرح المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الذي انتقل إليه، بعد رسوبه في مادة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة.


7- صدر لـ "الموجي" شريط كاسيت يحتوي على ست أغان، ولكن الرقابة حينها رفضت توزيعه، رغم موهبة إلقاء المونولوجات التي كان يتميز بها.


8- 150عملًا فنيًا شارك بهما "الموجي" خلال رحلته الفنية.


9- أشهر الأعمال الفنية لـ "الموجي، "أربعة في مهمة رسمية، الحريف، طأطأ وريكا وكاظم بك، التحويلة، البحر بيضحك ليه، كيت كات، والعائلة، الفلوس، أهلا بالسكان، سر الأرض، بوابة الحلواني، لا مؤاخذه يا منعم، المتزوجون، دلع الهوانم، الورثة، ملك الشحاتين".


10- انطلاقته الحقيقية على المسرح كانت بعد تجسيده شخصية "الواد مزيكا" في مسرحية "المتزوجون"، والتي حققت نجاحا واسعا، والذي نقل "الموجي" من منطقة الممثل الثانوي إلى أدوار البطولة المشتركة.

11- يعد مسلسل "أهلا أهلا بالسكان"، بمثابة الانطلاقة في التليفزيون، أما البداية الحقيقية له في عالم السينما كانت في فيلم "أيام الغضب"، والذي بسببه نال جائرة لجنة التحكيم الدولية في مهرجان دمشق السينمائي.


12- لديه ابنتان إحداهما مذيعة بالتليفزيون المصري وهي أيتن الموجي، التي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته.


13- فارق نجاح الموجي  الحياة عمر ناهز 53 عاما.

وزارة الثقافة الوسط الفنى الفنان نجاح الموجي نجاح الموجي ثلاثي أضواء المسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

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