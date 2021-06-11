أول تعليق من صلاح محسن عقب تتويجه بـ لقب نسر مايو

أعرب صلاح محسن نجم فريق الأهلي عن سعادته بـ الحصول على لقب “ نسر الشهر ” في الفريق بشهر مايو .

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” : "الحمد لله.. وإن شاء الله القادم أفضل ".

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبيه لمدة 6 أيام.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة.

وأجرى الفريق مسحة طبية عصر اليوم، قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، كما عقد موسيماني جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، والجهاز المعاون، قبل انطلاق مران الفريق مساء الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي والمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين القاري والمحلي.