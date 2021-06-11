ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

علق فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على إعلان عواد ارتداء رقم ١٣ عقب رحيل ساسي بنهاية الموسم عن القلعة البيضاء .



وكتب عواد عبر تويتر قائلا "رقم جديد 13 " ليرد عليه فرجاني ساسي صاحب الرقم قائلا " اخويا ".



كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حصوله علي القميص رقم ١٣ ليبدأ في الظهور به خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة.

يأتي حصول عواد على الرقم ١٣ بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان عواد يرتدي القميص رقم ٢١ خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تغيير رقم القميص الخاص به إلى ١٣.