أخبار الفن.. ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. تولى منصب وكيل أول وزارة الثقافة .. وشارك في أكثر من ١٥٠ عملا فنيا.. ونيللى كريم برفقة محمد صلاح فى أحدث ظهور لها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة من خلال حسابها بموقع انستجرام برفقة النجم كرة القدم محمد صلاح وعلقت نيللى كريم :" بنحبك".

تصدرت الفنانة نيللى كريم تريند جوجل بعد مشاركتها فى أغنية دولا دولا لفرقة المدفعجية والتى شاركتهما من قبل أغنية “مليونير” والتى قدمت فى مسلسل “100 وش” وعرض في رمضان قبل الماضى.

وكشفت فرقة المدفعجية ونيللى كريم عن حزنهم الشديد بسبب عدم تحقيق الاغنية لنجاح الذى كانوا ينتظرونه وعللوا أن السبب الرئيسى لهذا الامر هو طرحها فى توقيت غير مناسب.

حققت أغنية “حبيبتى افتحى شباكك أنا جيت”، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنانة ياسمين رئيس، ١٨ مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب منذ أسبوعين.

تقول كلمات الأغنية "حبيبتي .. افتحي شباكك أنا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل ألف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني .. انتي النص التاني .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي"

طرح الفنان إيساف أغنية “سيرة حلوة”، والتي تتحدث عن الفنان الراحل سمير غانم.

“سيرة حلوة” كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر وأحمد شعتوت

وكان إيساف طرح أغنية "كارثة" عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجاح الموجىوالذى بدأ حياته الفنية برفقة ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما قام المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم بإسناد أول دور له في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969م، ومن ذلك اليوم كانت البداية لرحلة فنية ثرية استمرت لثلاثة عقود.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة نجاح الموجي…

1- شغل نجاح منصب وكيل أول وزارة الثقافة.



2- عرف في الوسط الفني باسم "نجاح" رغم أنه اسمه الحقيقي "عبدالمعطي الموجي"، ولكنه استعار اسم "نجاح" من شقيقه الذي كان يكبره بعشرة أعوام والذي كان يُعاني من ضمور في اليدين.



3- ظل الفنان الراحل يخدم شقيقة حتى رحل عام 1986.