"حبببتى" لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس تريند ١ على اليوتيوب

حققت أغنية “حبيبتى افتحى شباكك أنا جيت”، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنانة ياسمين رئيس، ١٨ مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب منذ أسبوعين.

تقول كلمات الأغنية "حبيبتي .. افتحي شباكك أنا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل ألف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني .. انتي النص التاني .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي".

"حبيبتي افتحي شباكك انا جيت" كلمات محمد غباشي و مصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو.