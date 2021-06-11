إيساف يطرح أغنية سيرة حلوة إهداء للفنان سمير غانم .. ڤيديو

طرح الفنان إيساف أغنية “سيرة حلوة”، والتي تتحدث عن الفنان الراحل سمير غانم.

“سيرة حلوة” كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر وأحمد شعتوت، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان إيساف طرح أغنية "كارثة" عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "انتي بُعدك عني كارثة.. وانسي فكرة اني انسى.. مش مقدرة ليه وحاسة حالتي بعدك عاملة ايه.. مش قالولك لما غيبتي انتهيت وقامت قيامتي .. ده انتي بالنسبة لي كنتي النفس اللي انا عايش بيه.. ارجعيلي مش هسيبك.. انتي ملكي وحق ليا.. ترضي يعني يموت حبيبك ولا سهل تضحي بيا.. مش مصدق تنسي قلبي وببساطة تروح عليايمكن اصحى الاقيكي جنبي أو ده مقلب عاملاه فيا".