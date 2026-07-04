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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: الاتفاق الإطاري أوقف الحرب الواسعة في لبنان لكنه لم ينهِ الاعتداءات الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال العميد تقي الدين تنير، الخبير العسكري، إن الاتفاق الإطاري لا يُعد اتفاق سلام بالمعنى القانوني أو السياسي، وإنما يمثل إطاراً عاماً وخطة عمل قد تنجح أو تواجه تحديات في التنفيذ، مشيراً إلى أن الاتفاق قوبل بردود فعل متباينة داخل لبنان بين مؤيد ومعارض، لكنه أسهم في الحد من وتيرة الحرب الإسرائيلية الواسعة التي شهدها الجنوب اللبناني.

وأضاف الخبير العسكري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن من أبرز النتائج الإيجابية للاتفاق عودة أكثر من 640 ألف مواطن لبناني إلى قراهم ومنازلهم، في حين لا يزال نحو 500 ألف آخرين خارج بيوتهم بسبب الدمار الكلي أو الجزئي الذي لحق بالمناطق السكنية، مؤكداً أن هذه العودة تمثل مؤشراً على أهمية تثبيت الاستقرار رغم استمرار التحديات.

وأكد العميد تقي الدين تنير أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف بشكل كامل، موضحاً أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات واستهدافات في الجنوب اللبناني وفي مناطق أخرى من البلاد، الأمر الذي يعكس، بحسب وصفه، عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات أو بالقوانين الدولية، واستمرارها في تنفيذ عمليات عسكرية بشكل شبه يومي.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الاتفاق الإطاري نجح في وقف الحرب المدمرة واسعة النطاق التي كانت تستهدف المدنيين في مختلف أنحاء لبنان، لكنه لم ينجح في إنهاء جميع أشكال التصعيد، لافتاً إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يؤكد أن الطريق نحو استقرار دائم لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتطلب التزاماً فعلياً من جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الجنوب اللبناني القاهرة الإخبارية القوات الإسرائيلية

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