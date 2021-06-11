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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير مغربي: رحيل ساسي يمنح بن شرقي لقب "الأغلى" في الزمالك

فرجاني ساسي وأشرف
فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

أوضح تقرير صحفي مغربي، أن النجم المغربي أشرف بن شرقي سيصبح أغلى لاعب في فريق الزمالك، مع اقتراب رحيل التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء.

 

وبات فرجاني ساسي قريبا من الرحيل عن الزمالك، حيث ينتهي عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، ولم يجدد حتى الآن، وسط أنباء تشير إلى اقترابه من الدوري القطري.

 

وذكرت صحيفة “ المنتخب” المغربية، أن أشرف بن شرقي سيصبح أغلى لاعب في الزمالك القيمة التسويقية بـ 2 مليون و200 ألف يورو، حال رحيل فرجاني ساسي.

 

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وتوج أشرف بن شرقي بثلاث بطولات مع نادي الزمالك ( السوبر الإفريقي - السوبر المصري - كأس مصر)، من انضمامه إلى القلعة البيضاء، في عام 2019.

 

ويتصدر أشرف بن شرقي ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 12 هدفا، بالتساوي مع أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا.

 

في سياق آخر، دخل يحيى جبران لاعب وسط فريق الوداد المغربي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، لخلافة النجم التونسي فرجاني ساسي.

 

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الزمالك يضع يحيى جبران، ضمن قائمة اهتماماته لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

 

وأضافت التقارير، أن صفقة يحيى جبران قد تكلف خزينة نادي الزمالك مليون و 200 ألف دولار، بالإضافة إلى دخول محمد أوناجم ضمن الصفقة.

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