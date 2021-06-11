تايلاند توقع طلب شراء 20 مليون جرعة من لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الجمعة، إن تايلاند وقعت طلب شراء 20 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بحسب صحيفة (بانكوك بوست) المحلية، إن تفاصيل الصفقة والإطار الزمني للتسليم وموافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ستتم في غضون شهر تقريبًا.

وأضاف أن تايلاند تخطط لشراء 5 ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون المضاد لفيروس كورونا خلال العام الجاري أيضا.