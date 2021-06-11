شحنة قادمة من الهند.. إعدام 13 طن أرز بسمتي فاسد بـ الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن إعدام رسالة أغذية مستوردة من دولة الهند عبارة عن ١٣ طن أرز بسمتي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة لها، وجاءت النتائج المعملية مرفوضة صحياً، وقام أعضاء اللجنة المشارك بالحملة بإعدام الرسالة بالمدفن الصحي بمدينة بلبيس، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن ذلك ياتي في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية ببلبيس، والاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة،

وأكد استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة

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