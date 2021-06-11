أضرار سشوار الشعر .. تعرف عليها

سشوار الشعر من الا اختراعات الرائعة التي تساعدك على تجفيف الشعر وتوجيهه وتكثيفه وتصفيفه، لكن استخدامها بطريقة خاطئة يمكن أن تضر الشعر ؛ وفي الحالات القصوى يمكن أن تسبب تقصف الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر في نهاية المطاف.

أكد موقع manforhimself، إذا كنت تستخدم مجفف الشعر بالطريقة الصحيحة ، فلا داعي للقلق ولكن فيما يلي بعض الأخطاء التي قد ترتكبها وكيفية حلها و الوقاية من أضرار السشوار....

-الوقت المناسب لأستخدام السشوار

أول شيء هو معرفة متى يجب استخدام مجفف الشعر، أسوأ ما يمكنك فعله هو استخدام المجفف على نقع الشعر المبلل، عندما يكون شعرك مبللاً ،يكون أكثر عرضة للتقصف.

جففي شعرك بالمنشفة لإزالة الماء الزائد قبل تجفيفه بمجفف الشعر.

-درجة الحرارة

يمكن أن تتسبب الحرارة الساخنة في تكسير الشعر وتلف الجذور وفروة الرأس، تذكري أن الشعر الصحي يبدأ من فروة رأس صحية.

-الحماية من الحرارة

هناك منتجات يمكن أن تساعد في حماية شعرنا وفروة رأسنا، تقوم بخاخات الحماية من الحرارة بلف الشعر بطبقة واقية وتمنع الشعر من الاحتراق.

-تقنية

استمر في تحريك مجفف الشعر حول رأسك وتجنب تركيز الكثير من الحرارة (والوقت!) على منطقة واحدة، سيساعد ذلك على تجنب حرق الشعر وفروة الرأس.

-الفرش والمشط

يمكن أن تتسبب الفرشاة والأمشاط في شد الشعر المبلل وتقصفه، انتظري حتى يجف شعرك تمامًا تقريبًا قبل التمليس أو التوجيه أو التكثيف بالمشط أو الفرشاة.

-هواء بارد!

عندما يكون الشعر دافئًا ، تكون قشرة الشعر (الجزء الخارجي من جذع الشعرة) مفتوحة، أنهي جلسة تجفيف شعرك بنفخة هواء باردة، سيؤدي ذلك إلى سد الطبقة الخارجية للشعر مما يحمي الشعر من أضرار البيئة ويزيد من لمعان شعرك.

استخدام السشوار للاطفال

نظرًا لأن شعر الأطفال والرضع يكون عادةً ناعمًا وبشرتهم حساسة بلا شك ، فأنت بالتأكيد تريد البحث عن مجفف شعر يمنح الأطفال عناية لطيفة وينفجر.

هل من الآمن استخدام السشوار للاطفال

أكد موقع lovedbycurls.c ،من الآمن استخدام مجفف الشعر لطفل يزيد عمره عن عامين إذا تم اتخاذ الخطوات اللازمة وشعر الطفل بالراحة.

نظرًا لأن شعر الأطفال غالبًا ما يكون أرق وحساسًا ، فستحتاج إلى التأكد من استخدام مجفف الشعر في مكان بارد ومنخفض لتجنب حرق الجلد أو إتلاف الشعر.

لا ينبغي أن يستغرق الشعر وقتًا طويلاً حتى يجف تمامًا ، لذا لا تبالغ فيه.

لا نوصي أيضًا باستخدام مجفف الشعر للأطفال الصغار جدًا ، ولا ننصح أبدًا باستخدام الأطفال حديثي الولادة.

شعرهم وجلدهم حساسون للغاية وحتى في بيئة منخفضة الحرارة ، يمكن أن يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بهم.

استخدام الاستشوار يوميا

على الرغم من أن مجففات الشعر تجعل شعرك يبدو رائعًا ، إلا أن التعرض للحرارة يضر بشعرك تمامًا، يمكن أن ينتهي شعرك بالجفاف أو التطاير أو الأطراف المتقصفة ، وهذا ليس بالأمر الجيد أبدًا، إذا كنت قلقًا من أنك ستقلي شعرك باستخدام مجفف الشعر المتكرر ، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الضرر الناتج عن الحرارة وفقا لموقع wikihow.

-شراء مجفف شعر عالي الجودة.

إذا كنت تستطيع شراء مجفف عالي الجودة من متجر مستلزمات التجميل، فبعضها متطور للغاية بحيث يحتوي على قرص يتيح لك التحكم في درجة الحرارة الفعلية للشعر، لن يرغب معظم الأشخاص في التفاخر بهذه الطريقة ، لذا تأكد فقط من شراء مجفف مع إعدادات باردة ودافئة وساخنة، لا تشتري أحد المجففات المنخفضة التي تحتوي على إعداد واحد فقط.

احرصي أيضًا على شراء ملحقات لمساعدتك على تصفيف شعرك ، بما في ذلك فوهة لتوزيع تدفق الهواء بالتساوي وموزع لتوزيعه على مساحة كبيرة من الشعر، إذا كنت لا تعرف أين تجد متجرًا لأدوات التجميل ، فاسأل مصفف الشعر الخاص بك عندما تقص شعرك في المرة القادمة.

-اضبطي درجة حرارة مجفف الشعر حسب ملمس شعرك

سوف يسخن الشعر الرقيق أكثر من اللازم ويحترق بسرعة أكبر ، لذلك يجب تجفيف الشعر الناعم بدرجة حرارة منخفضة، قد يتطلب الشعر الكثيف أو المجعد إعداد حرارة أعلى لإنجاز المهمة ، لكن لا تفرط في تعريض أي شعر للحرارة.

- عالجي شعرك مسبقًا بمنتجات الحماية قبل تعريضه للحرارة من مجفف الشعر

استخدمي أصابعك أو المشط لتوزيع المنتج بالتساوي على شعرك.

ستمنحك رحلة أسفل ممر العناية بالشعر في متجر البقالة المحلي المزيد من خيارات الحماية من الحرارة التي تعرف ما يجب فعله بها.

تأتي هذه المنتجات في مجموعة من طرق السليمة ، من الكريمات إلى البخاخات - جرب عدة أنواع مختلفة من المنتجات لمعرفة الأفضل بالنسبة لك.

ابحث عن المنتجات التي تحتوي على السيليكون ، وهو جيد بشكل خاص في حماية الشعر.

هل السشوار البارد يضر الشعر

أكد موقع quora، التجفيف بالسشوارمن أي نوع ، مثل التجفيف البارد أو بالحرارة ، سيتلف شعرك، ولكن بالمقارنة مع الحرارة ، فإن الأضرار أكثر من البرودة، لذلك فإن التجفيف البارد لشعرك سيقلل بشكل كبير من تراكم الضرر.

أفضل طريقة للتجفيف بمجفف الشعر هي ترك شعرك يجف بشكل طبيعي بنسبة تصل إلى 70٪ ، ثم استخدام الحرارة الجافة لتجفيف شعرك، بعد ذلك استخدمي أي من منتجات الشعر لإصلاح تسريحة الشعر ، ثم جففيه باستخدام مجفف الشعر البارد، هذه العملية التي يتم فيها استخدام التجفيف البارد ستحافظ على لمعان الشعر.

لكن ، تجفيف شعرك بنسبة 100٪ بالبرودة أو بالحرارة سيتلف الشعر. لذلك ، يجب على المرء تجنب القيام بذلك.