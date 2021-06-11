مصطفى مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية قادرة على رفع دخل القارة بنسبة 7%.. ومهمتنا الرئيسة تحويل المحن إلى منح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية العديد من التصريحات الخاصة بتطوير القارة الأفريقية..





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مدبولي: مهمتنا الرئيسة تحويل المحن إلى منح





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصاديات إفريقيا لا تزال تعتمد على السلع الأولية وبقدرته مواجهة الأزمات العالمية، منوها إلى أن تعزيز قوات التعاون المشترك تعمل على خلق صلابة لمستقبل أفضل.



وأشار مصطفى مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية، إلى أنه جار العمل على توفير بيئة استثمارية لرواد الأعمال بما يمكنهم من تطوير الاقتصاد بالقارة.



وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية إضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.



ولفت إلى أن مهمتنا الرئيسة تحويل المحن إلى منح، وأن المنتدي يأتى تحت شعار "التكامل من أجل النمو".