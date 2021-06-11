حولوا التعليم لـ سبوبة..مصروفات المدارس الخاصة تثير غضب أولياء الأمور

تلقي الائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى كثيرة من قبل أولياء الأمور، بسبب قيام المدارس الخاصة والدولية بمطالبة الأهالي بسداد مصروفات العام الدراسي الجديد بزيادات ملحوظة، علي الرغم من أن الوزارة لم تقر أي زيادة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي القادم حتى الآن.

وقالت داليا الحزاوي - مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : هناك إصرار من أصحاب بعض المدارس الخاصة للحصول علي المصروفات الدراسية بشكل كامل قبل بداية العام الدراسي الجديد ، بل إن هناك بعض المدارس تصر علي الحصول عليها كاملة بدون تقسيط وخاصة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال .



وأضافت الحزاوي : بعض المدارس الخاصة تحول العملية التعليمية إلي عملية ربحية في المقام الاول “ سبوبة” ، ولا يراعون الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من اولياء الامور في ظل جائحة كورونا ، فهناك من فقد عمله او حصل علي نصف الراتب ، فهل يعقل في ظل هذه الظروف الصعبة أن نجد بعض المدارس الخاصة مستمرة في استنزاف اولياء الامور



واضافت الحزاوي كلنا نعلم أن وزارة التربية والتعليم لديها ملفات مهمة ولكن ملف المدارس الخاصة يعتبر ملف حيوي ويهم الكثير من اولياء الامور ، لذا نرجو من الوزارة وضع آليات لـ تقسيط سداد مصروفات المدارس الخاصة ، وايضا متابعة نسب الزيادة علي المصروفات الدراسية بهذه المدارس ، وليكن تسديد المصاريف من خلال الحساب البنكي احد الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لانهاء الصراع الدائم بين اولياء الامور والمدارس بالنسبة للمصاريف

التعليم : منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، أصحاب المدارس الخاصة والدولية، بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط ، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.

جمعية اصحاب المدارس الخاصة : على المتعثرون في سداد المصروفات تقديم طلب لتقسيطها

وقال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة في مصر ، منذ بدء جائحة كورونا وحتى الان ، جميع المدارس الخاصة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لـ اولياء الامور الذين تأثرت أعمالهم بالسلب بسبب كورونا ، مثل العاملين بقطاع السياحة وغيرها من القطاعات المتأثرة.

وأضاف علام لـ صدى البلد : أي ولي أمر تعثرت ظروفه وادت إلى عدم القدرة على دفع أي قسط من أقساط المصروفات الدراسية ، عليه التوجه لإدارة المدرسة الخاصة الملحق بها ابناءه ، وشرح ظروفه وتقديم الادلة الكافية التي تؤكد صحة كلامه ، لتقوم المدرسة بعمل بحث اجتماعي عن حالة ولي الامر ، واذا ثبت وجود أزمة عنده يتم على الفور إما تأجيل دفع القسط لولي الأمر ، او تخفيضه.