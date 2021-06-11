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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة الـ 11 مدينة أوروبية.. شاهد حفل افتتاح يورو 2020

صدى البلد

تقام الآن مراسم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” وهي البطولة الاستثنائية التي تُقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

الحفل بدأ بالتذكير بالـ 15 نسخة السابقة من البطولة، ثم أعلن فرانشيسكو نيستا وأليساندرو نيستا انطلاقه.

وشهد الحفل قيام عدد من الشباب بحمل كرات من الهيليوم عليها أعلام البلدان المشاركة في البطولة.

وبعد ذلك قام المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي بغناء أغنية "Nessun Dorma" وتجمعت خلفه كرات الهيليوم الـ 24.

وشهد الحفل أيضًا بعد الأمور الافتراضية التي تم عملها بالتقنيات الحديثة، على ملعب “ أوليمبكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

وانتهى الحفل بغناء كل من مارتن جاريكس وبونو وذا إيدج للأغنية الرسمية للبطولة “ We are The People”.

ونستعرض تباعًا بالصور والفيديو مراسم حفل افتتاح يورو 2020.

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