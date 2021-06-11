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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صندوق العدم.. مصطفى شعبان يغازل جمهوره عبر انستجرام

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر مصطفي شعبان، في الصورة بإطلالة كاجوال أثناء قضائه الإجازة الصيفية في أحد الأماكن السياحية، وكتب: "هذا ما نسميه صندوق العدم".


الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع  عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.


وأعلن المنتج صادق الصباح، عن التعاقد مع عمرو سعد ومصطفى شعبان لمسلسل يشاركان به للعام الثاني على التوالي في رمضان 2022، بعد نجاحهما سويا في مسلسل ملوك الجدعنة الموسم الماضي. 

 

مصطفى شعبان إطلالة كاجوال الفنان مصطفى شعبان الأجازة كاجوال مسلسل ملوك الجدعنة

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